Чили — Перу. Прогноз: Фарфан не помешает Видалю и Алексису Санчесу оттолкнуться от дна

14 ноября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Чили — Перу. Начало — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Чили в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех Перу оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Чили — Перу 14 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Чили — Перу не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Чили — Перу (14.11.2020)

Клубный футбол выдал невероятно интенсивный отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него наступят решающие игры группового этапа еврокубков. А пока — международная пауза. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

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Тут продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Два тура позади, приступаем к третьему. 14 ноября в Сантьяго сборная Чили сразится с Перу, начало — в 02:00 мск. Соперники слабо начали отборочный цикл, набрав в двух матчах лишь по одному очку. Справедливости ради, уровень оппозиции оказался серьёзным. Теперь надо исправлять положение.



Чилийцы начали с обидного поражения от Уругвая (1:2). Абсолютно равная игра катилась к ничьей, а на 93-й минуте хозяева получили право на пенальти и вырвали победу. Самое пикантное заключается в том, что в предыдущей атаке арбитр мог ставить 11-метровый в ворота уругвайцев. Но рассудил иначе.

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Спустя двое суток подопечные Рейнальдо Руэды не смогли обыграть Колумбию в родных стенах (2:2). Снова не повезло. Вели в счёте с конца первого тайма. Соперник владел территорией, но остроту создавал редко. Однако на 91-й минуте забыли Радамеля Фалькао, а тот не промахнулся.



У перуанцев ситуация чуть лучше, с учётом календаря одно очко — вполне нормальный результат. Выцарапали ничью в гостях у Парагвая (2:2) благодаря голу Андре Каррильо на 85-й минуте, после чего не дотерпели с Бразилией (2:4). Вели вплоть до середины второго тайма, однако в концовке Неймар забил ещё два мяча.



Незадолго до финального свистка в том поединке прямые красные карточки получили Карлос Каседа и Карлос Самбрано. Первый — всего лишь запасной вратарь, а вот опытный защитник стабильно выходит в основном составе. В Сантьяго его будет не хватать, а ведь атака у чилийцев в порядке.

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Вызваны все сильнейшие, мотивация после слабого старта у «ла роха» будет запредельной. Тем более на своём поле. Статистика очных встреч более чем приятная — 10 побед в 12 последних случаях. Потому можно не мудрить и взять П1 за 1.99. Варианты посмелее — П1 с форой (-1) за 2.98 и ИТБ 1.5 гола Чили за 2.06.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Перу 14 ноября 2020 года

Чилийцы набрали всего одно очко в двух турах с крепкими соперниками, хотя там не повезло. Играли хорошо, дважды пропускали на последних минутах. Перу — крепкая команда, но не более того. К тому же из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Самбрано. «Ла роха» в 12 предыдущих очных встречах добыла 10 побед. Предпосылок для сенсации тут не видно.



Ставка: ИТБ 1.5 гола Чили за 2.06.