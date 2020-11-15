Турция — Россия. Прогноз на матч: Черчесов прижмётся к воротам, судья уйдёт в тень

15 ноября состоится матч Лиги наций Турция — Россия. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Турции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Россия 15 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Турция — Россия 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. На гол в первые 15 минут дают 3.70.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Россия (15.11.2020)
Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.
15 ноября сборная России наведается в Стамбул к Турции, начало — в 20:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова в последнее время выглядят совсем грустно. Собственно, безвыигрышная серия насчитывает уже четыре встречи. Предыдущая победа датирована 6 сентября.
Тогда обыграли в Будапеште Венгрию (3:2). Имели комфортное преимущество, встали после замен, в оставшиеся полчаса пропустили дважды и могли получить ещё. Дальше — три низовые ничьи и одно поражение. Миром разошлись с Турцией (1:1), Венгрией (0:0) и Молдавией (0:0). А уступили второму составу Швеции (1:2) в товарищеском матче, хотя первый тайм провели здорово.
Тем не менее единоличное первое место в группе никуда не делось. Восемь очков в четырёх турах, венгры отстают на один пункт. А вот Турция и Сербия далеко позади — три и два балла соответственно. Шансы хозяев на первую строчку остаются минимальными, прежде всего нужно оставить позади себя сербов и избежать вылета в дивизион С.
Надо сказать, что сборная Турции жутко выглядела в сентябре: ни одного гола за 180 минут и одно очко. Зацепили ничью в Белграде, целый тайм играя в большинстве. Однако понять столь слабый старт можно: команда не собиралась девять месяцев, сыгранности не хватало. А вот дальше дело пошло на лад.
В четырёх последующих поединках подопечные Шенола Гюнеша забили аж девять раз. Больше того — во всех случаях проходила ставка «обе забьют». При этом с Россией и Сербией в октябре они не стеснялись подолгу владеть мячом и эпизодами здорово включали прессинг. Второй тайм в Москве, например, получился отличным.
Отметим, что сборная России в гостях с серьёзными соперниками старается отдавать территорию и действовать на контратаках. Этот тренд прослеживается при Станиславе Черчесове довольно давно. Один из побочных эффектов такой модели — низкое количество угловых.
В нынешнем цикле тенденция пока подтверждается — в Венгрии проиграли хозяевам по корнерам со счётом 0:7. Правый фланг остался без Марио Фернандеса, что тоже должно привести к снижению активности. Тут и начинается самое интересное. У Турции с крайками никаких проблем нет, выбор техничных и шустрых футболистов солидный.
На победу хозяев по угловым дают отличный коэффициент 2.08. Альтернативный вариант — ИТМ 4.5 углового сборной России за 1.77. Помешать зайти второй ставке может только быстрый гол турков, тогда гостям придётся перехватывать инициативу и активнее лезть вперёд.
Также стоит рассмотреть тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.77. За последние два года соперники пересекались в Лиге наций трижды, в двух случаях дело ограничилось двумя «горчичниками». А судить будет опытный поляк Шимон Марциняк, который редко разбрасывается предупреждениями без необходимости.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия 15 ноября 2020 года
Соперники пересекались в Лиге наций за последние два года аж три раза. В двух случаях дело ограничилось тремя жёлтыми карточками. Сборная России в принципе отличается дисциплиной, а хозяевам не нужны дисквалификации перед важнейшим матчем шестого тура, ведь риск понижения в классе серьёзен. Судить будет опытный поляк Марциняк, он не склонен лезть в карман при первой возможности. Возьмём ТМ 4.5 ЖК за 1.77
Ставка №1: победа Турции по угловым за 2.08.
Ставка №2: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.77.
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