Новак Джокович — Диего Шварцман. Прогноз: серб разомнётся перед битвой с Медведевым

Джокович не выходил на корт с октября и вряд ли покажет свой лучший теннис.

16 ноября Новак Джокович и Диего Шварцман сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.14, успех аргентинца оценён коэффициентом 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Джокович — Шварцман

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Диего Шварцман не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.10, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.86. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.32.

Анализ матча Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович — Диего Шварцман (16.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса не будет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В понедельник старт возьмёт вторая группа. Первым запуском на корт выйдут Новак Джокович и Диего Шварцман. Имя фаворита не вызывает ни малейших вопросов, что видно и по котировкам букмекеров. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: во всех пяти случаях серб оказался сильнее.

Больше того — трижды он побеждал всухую, а партии проигрывал только на грунте, который является профильным покрытием для аргентинца. Если брать в расчёт только хард, ситуация выглядит следующим образом: два матча на ТБШ, ни в одном из шести сетов Шварцман не набирал больше четырёх геймов.

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В последний раз теннисисты пересекались около семи недель назад. Было это в финале “мастерса” в Риме. Дело проходило на грунте, но Джокович управился в двух партиях (7:5, 6:3). Напрочь проспал старт, получил 0:3 в первом сете. Дальше добавил, хотя соперник выглядел достойно.

Для миниатюрного аргентинца сам факт попадания на Итоговый турнир — огромный успех. Бороться пришлось до последнего, сил может и не хватить. Основной вопрос в другом — хватит ли первой ракетке мира тонуса и мотивации, чтобы показать свой лучший теннис? Он в любом случае закончит год на первой строчке.

Хватило дойти до четвертьфинала в Вене, после чего Ноле просто бросил играть и взял у Лоренцо Сонего всего три гейма. Было это ещё в октябре, с тех пор серб на корт не выходил. Значимый простой рискует сказаться, ведь Шварцман необычайно подвижен и техничен. Пушечной подачи у него нет, зато приём великолепный.

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По технике и игре в обороне Диего — один из лучших во всём туре. А это значит, что лёгких очков у фаворита должно быть немного. Бегать Джоковичу придётся изрядно. Скорее всего, он добудет победу, но ожидать выноса в одну калитку мы бы не стали. Тотал больше 19.5 гейма за 1.80 смотрится нормально, ставка посмелее — П1 + ТБ 19.5 гейма за 2.02.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович — Диего Шварцман 16 ноября 2020 года

Серб не выходил на корт с октября, да и мотивация вызывает вопросы. Он при любых раскладах закончит год первой ракеткой мира. 2,5 недели простоя — это серьёзно, Джоковичу наверняка потребуется время, чтобы войти в ритм. Шварцман великолепен на приёме и крайне подвижен, лёгких очков у фаворита быть не должно. Потому быстрой победы не ждём, хотя разница в классе на харде вопросов не вызывает.

Ставка: победа Джоковича + тотал больше 19.5 гейма за 2.02.