Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин ошеломит Короля грунта в Лондоне

В единственной очной встрече Рублёв взял пять геймов, но было это три года назад.

15 ноября Рафаэль Надаль и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 2.27, успех испанца оценён коэффициентом 1.78.

Коэффициенты букмекеров на финал Итогового турнира ATP Надаль — Рублёв 15 ноября

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.05. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.60.

Анализ матча Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв (15.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

Италия — Польша. Прогноз: Левандовски, Крыховяк и Милик воспользуются отсутствием Манчини В пяти последних матчах поляки забили 12 голов.

Правда, зрителей из-за коронавируса не будет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Они оказались в разных группах, по итогам жеребьёвки раньше в бой бросится вторая ракетка страны. Он выйдет на корт в воскресенье в 23:00 мск. Группа попалась вполне рабочая. Начинать предстоит с главного фаворита, что тоже скорее хорошо. Пожалуй, это несколько повышает шансы Рублёва зацепиться.

Нет смысла брать в расчёт статистику очных встреч. Дело в том, что она включает в себя лишь один поединок, да и тот состоялся аж три года назад. На US Open-2017 испанец смял соперника в четвертьфинале, отдав тому всего пять геймов. Однако с тех пор баланс сил подравнялся, Андрей вышел на принципиально новый уровень.

Турция — Россия. Прогноз: даже Заболотный и Ерохин не спасут Черчесова в Стамбуле Турки не проигрывают уже пять матчей, а за 360 последних минут забили девять раз.

Шесть трофеев в 2020 году — великолепный показатель. Лучший во всём туре. И это первая причина, по которой букмекеры отдают Рафе совсем небольшое преимущество. На его победу дают коэффициент 1.78. Рублёв действительно хорош: агрессивный теннис, мощная подача, а главное — высочайший темп.

Он действует в ураганном ритме, который способны выдержать считанное количество человек во всём туре. Разумеется, при подобном стиле игры важно справляться с управлением. Периодически количество вынужденных ошибок зашкаливает, но с самообладанием и стрессоустойчивостью в последнее время стало заметно лучше.

Но есть и вторая причина. Дело в том, что сам Надаль вряд ли покажет свой лучший теннис. Прежде всего, на закрытом харде он максимально уязвим. Зал и быстрое покрытие — далеко не лучшее сочетание, процент побед в таких условиях у второй ракетки мира ниже обычного.

Бельгия — Англия. Прогноз: Лукаку, Куртуа и Витсель не пустят Кейна на первое место «Львы» в 2020 году показывают блеклый футбол, а Харри Магуайр не сыграет из-за дисквалификации.

Кроме того, возникают вопросы по тонусу. В первой половине октября Рафаэль играюче забрал родной «Ролан Гаррос», убрав с пути в финале Новака Джоковича. С тех пор он появился всего на одном турнире — «мастерсе» в Париже. И выглядел там откровенно бледно. По собственным меркам, разумеется.

Играл тай-брейки с Лопесом и Томпсоном, отдал сет Карреньо-Бусте, а в полуфинале в двух партиях уступил Александру Звереву. Тот, правда, подавал как из пулемёта. Потому вполне возможен расклад, при котором испанец будет добирать по ходу группового этапа, а первый поединок отработает на 60-70% от собственных возможностей.

Потому коэффициент 2.28 на Рублёва не кажется таким уж скромным. Разумеется, Рафа — всё равно фаворит. Даже в условиях закрытого харда и сомнительного тонуса. Однако сдержанный оптимизм присутствует. А слова Андрея только укрепляют его. На днях теннисист отметил, что постарается просто получить удовольствие. Такой подход наверняка окажется правильным.

«Сибирь» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв и Мозякин отбросят новосибирцев от зоны плей-офф После Евротура «снеговики» потерпели два поражения с общим счётом 1:10. Жуть.

Рублёв уже провёл прорывной сезон и, похоже, будет стараться играть в свой любимый теннис. Терять нечего. Придётся много бегать, потому что Надаль тянется за каждым мячом и вынуждает соперников покрывать солидные дистанции. Однако россиянин должен быть к этому готов: физическая подготовка в порядке, настрой хороший.

Рискнём сыграть от аутсайдера. Мы бы выбирали между П2 с форой (+2 гейма) за 1.81 и третьим сетом за 2.60. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 2.30. Брейков вряд ли окажется много, поскольку подача у Андрея в порядке. А дальше всё зависит от кондиций Надаля и психологии Рублёва.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв 15 ноября 2020 года

Надаль идёт фаворитом, но шансы у Рублёва будут. Во-первых, испанец традиционно не любит закрытый хард, процент побед в залах на быстром покрытии у него заметно хуже. Во-вторых, после триумфа на «Ролан Гаррос» Рафа сыграл лишь один турнир, причём на «мастерсе» в Париже выглядел средненько. Андрей набрал отличную форму, терять ему нечего. Сезон в любом случае прорывной, можно просто играть в свой теннис и получать удовольствие.

Ставка: третий сет за 2.60