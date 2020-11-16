Испания — Германия. Прогноз: Рамос отыграется на Нойере, Вернер и Кроос придумают ответ

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Испания — Германия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех Германии оценён букмекерами в 2.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Германия 17 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Испания — Германия (17.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а на следующий день завершат сразу 18. Среди прочих во вторник сборная Испании на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье примет сборную Германии, начало — в 22:45 мск.



Испанцы в матче прошлого тура гостили у сверхмотивированных швейцарцев и, можно сказать, еле унесли ноги (1:1). Пропустили на 26-й минуте после контратаки, а отыграться смогли незадолго до финального свистка. Хотя имели мощнейшее преимущество. На первый план вышел капитан и лидер гостей Серхио Рамос, который спас свою команду от второго пропущенного, но запорол два подряд выстрела с пенальти.



Потеряв очки, сборная Испании перед заключительным туром пропустила вперёд Германию. Сейчас у подопечных Луиса Энрике восемь баллов и вторая строчка. Команда же Йоахима Лёва возглавляет турнирную таблицу с девятью баллами. Фактически немецкого тренера устроит даже ничья, а вот испанцу нужна только победа.

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Бундестим в пятом туре принимала оклемавшуюся сборную Украины. Гости даже открыли счёт на 12-й минуте, но немцы сыграли очень здорово. За все 90 минут они нанесли 20 ударов по воротам гостей и подали девять угловых. Как итог – волевая победа хозяев со счётом 3:1.



Понятно, что Испания вылезет из кожи вон и постарается добиться победы, особенно после провала со Швейцарией. Вполне вероятно, что состав сильно не изменится. Тут уж не до ротации, на кону место в плей-офф. Однако у Германии тоже припрятано несколько козырей в рукаве.



Во-первых, возвращение в состав Тони Крооса после дисквалификации, опытный и умный полузащитник в такой игре лишним не будет. Баланса в центре поля добавит, движения мяча между линий обеспечит. Второй момент – солидная серия немцев. Они не проигрывают уже 12 матчей, то есть с сентября прошлого года.

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Также любопытно, что последний раз сборная Германии не могла забить сопернику аж два года назад. С тех пор она провела 19 встреч, в которых забила ровно 50 голов, что в среднем за игру составляет более двух с половиной штук. Испания на своём поле будет играть только на победу, но проблемы ей обеспечены.



Прошлый очный поединок в Германии завершился вничью со счётом 1:1, хотя тогда хозяева оказались ближе к победе. На наш взгляд, сейчас стоит ожидать примерно того же. Испанцы крайне мотивированны, но немцам вполне по силам им ответить. Проверим классическую ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Испания — Германия 17 ноября 2020 года

Испанцы провалились в Швейцарии и пропустили вперёд Германию, для выхода в плей-офф им нужна только победа, так что с мотивацией проблем быть не должно. Однако немцы не проигрывают уже 12 матчей подряд, забивая в каждом из них. Ждём напряжённой игры и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.71.