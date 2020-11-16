Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз: Рублёв позади, австриец тоже не станет проблемой

17 ноября Рафаэль Надаль и Доминик Тим сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля. Ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.62, успех австрийца оценён коэффициентом 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира в Лондоне Надаль — Тим 17 ноября

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.13. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча Итогового турнира ATP Рафаэль Надаль — Доминик Тим (17.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Лондон-2020» наступает время второго тура. Первыми на корт выйдут Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Победитель очного противостояния почти наверняка попадёт в полуфинал, поскольку накануне оба теннисиста выиграли. Правда, затратили при этом разное количество сил.

Принцу грунта пришлось попотеть. Битва со Стефаносом Циципасом растянулась на три сета, продлившись почти 2,5 часа. По-настоящему плотных и нервных геймов оказалось немного, в большинстве случаев соперники уверенно держали подачу. Собственно, на двоих они имели всего семь брейк-пойнтов. Довели их до ума по разу.

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В решающем сете австриец быстро сделал брейк и выстоял на подаче при 3:1 по геймам — шесть раз был счёт «ровно», однако отыграться грек всё же не смог. А вот Надаль выиграл очень уверенно, за 78 минут убрав с дороги Андрея Рублёва. Разгромом это не назвать (6:4, 6:3), но было видно, что испанец действует с запасом.

Россиянин испытывал колоссальные проблемы на второй подаче, взяв на ней всего 41% розыгрышей. Брейк-пойнтов вообще не имел, хотя в паре геймов мог зацепиться. Рафа делал ровно столько, сколько было нужно для итогового успеха. По одному брейку в каждой партии и итоговая победа.

Проблем со свежестью у фаворита точно не возникнет. Если он отыграет на таком же уровне, никаких трудностей с выходом в полуфинал не случится. Надаль и Тим в последние годы пересекались часто, но в основном, ясное дело, на грунте. Единственная встреча в 2020 году осталась за австрийцем: в четвертьфинале Australian Open управился за четыре сета, выиграв три тай-брейка из трёх.

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Тем не менее сейчас сыграем от фаворита. Доминик испытывает серьёзные проблемы с мозолями на ногах: домашний турнир в Вене закончился в четвертьфинале, с «мастерса» в Париже пришлось сняться. Против Надаля определённо придётся много бегать, напряжённый поединок против Циципаса рискует аукнуться.

Ну и главное. Рафаэль в воскресенье очень понравился, да и мотивация у него имеется. Дело в том, что Тим сохраняет теоретические шансы обойти его и закончить год второй ракеткой мира. А потому успех в очной встрече будет как нельзя кстати.

На П1 дают аккуратный коэффициент 1.62, вполне неплохо. Варианты посмелее — П1 с форой (-1.5) за 1.74 и П1 + тотал меньше 23.5 гейма за 2.40.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Доминик Тим 17 ноября 2020 года

Надаль накануне на удивление легко разобрался с Андреем Рублёвым. Управился за 78 минут, силы тратить не пришлось. Тим, напротив, боролся три партии со Стефаносом Циципасом. С Рафой придётся много бегать, проблемы австрийца с мозолями рискуют проявиться. Если испанец сыграет на том же уровне, то без проблем возьмёт верх.

Ставка: победа Надаля с форой (-1.5 гейма) за 1.74.