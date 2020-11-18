«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз: 60 минут веселья от Бурмистрова, Жафярова и Азеведу

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Торпедо» идёт за 6.40.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 19 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 19 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казани — «Торпедо» Нижний Новгород (19.11.2020)
Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.
На четверг, 19 ноября, запланированы сразу семь матчей. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» сразится с «Торпедо». Это уже вторая встреча соперников после паузы на Евротур. 10 ноября в Нижнем Новгороде гости добились разгромной победы (6:2), хотя счёт оказался совсем не по делу.
Хозяева не уступали в течение двух периодов, однако после четвёртой пропущенной шайбы надломились. Получили три удаления подряд и уступили. Понятно, что в Татарстане будет ещё тяжелее. Благо что подопечные Дмитрия Квартальнова набрали солидный ход. Шутка ли — шесть побед в семи матчах.
Что любопытно, все — в основное время. Не получилось только в Челябинске (1:2). Качество хоккея по-прежнему впечатляет далеко не всегда, однако накануне «барсы» порадовали. Получили хорошего раздражителя и не оставили тому шансов. «Автомобилист» даже забить не смог, 3:0.
Встреча напоминала старый-добрый плей-офф. Даже голы получились классическими: добавление с «пятачка», реализация большинства, контрольный выстрел в концовке. Казанцы быстро получили преимущество и прекрасно играли по счёту. Ловкий прессинг, постоянное давление, минимум ошибок.
Правда, удалений ближе к концу оказалось много. Но меньшинство отработало как надо (отсутствие Павла Дацюка у уральцев бросалось в глаза), а в нужные моменты подтащил Адам Райдеборн. Чистое первое место в Восточной конференции сохранили: 40 очков в 28 поединках, два балла отрыва от «Трактора».
«Торпедо», напротив, похвастать нечем. Три поражения в четырёх последних матчах и 2:0 с несчастным «Куньлунем». Накануне проиграли прямому конкуренту и выпали из зоны плей-офф. Моменты имелись, но в завершении «Сибирь» оказалась гораздо конкретнее (1:3). Единственная шайба получилась курьёзной, после отскока от борта.
Линия на исход кажется абсолютно справедливой. По уровню исполнителей казанцы имеют заметное преимущество, плюс свой лёд, плюс лишний день отдыха. В принципе, П1 + обе забьют за 1.89 смотрится нормально. Подопечные Дэвида Немировски стараются играть в атаку, они забивали во всех встречах сезона.
Альтернатива — тотал больше 4.5 шайбы за 1.71. С точки зрения цифр риск минимален. Эта ставка доезжала в десяти предыдущих поединках соперников! Можно даже рассмотреть ТБ 5 гола, на него дают отличный коэффициент 1.94. «Ак Барс» результативен на своём льду, а «Торпедо» не будет отсиживаться в окопах.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 19 ноября 2020 года
«Ак Барс» заметно сильнее, играет на своём льду и отдыхал на один день дольше. Разумеется, букмекеры считают его фаворитом. В форы лезть не будем, а вот проверить общий верх имеет смысл. Всё просто: в 10 предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов. Казанцы дома результативны, а «Торпедо» всегда старается играть в атаку.
Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.94.
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