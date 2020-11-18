Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз: битва испанца и грека украсит турнир в Лондоне

Рафа выиграл шесть из семи очных встреч, но не всё так просто.

19 ноября Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля. Ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.46, успех грека оценён коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Надаль — Циципас 19 ноября

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.40.

Анализ матча Итогового турнира ATP Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас (19.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Лондон-2020» пришло время заключительного тура. Программу закроют Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас. Тут расклад максимально понятный: Доминик Тим добыл две победы и вышел в полуфинал, Андрей Рублёв потерпел два поражения и потерял шансы на выход из группы. Победитель получит вторую путёвку.

Надаль выглядит лучше. Без проблем разобрался с Андреем Рублёвым в первом туре, а накануне проиграл Доминику Тиму. Формально — в двух партиях. На деле встреча получилась равной и растянулась на 2,5 часа, а оба тай-брейка забрал австриец (6:7, 6:7). Обидно, но качество тенниса оказалось достойным.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

А вот Циципас находится на спаде. Тиму он тоже проиграл, пусть и в трёх сетах. А накануне остался в шаге от неудачи с Рублёвым. Легко забрал первую партию, дрогнул во второй и смотрелся хуже на тай-брейке. Повезло, что россиянин сорвал несколько ударов, а при матчболе исполнил двойную ошибку. И тут же два раза угодил в сетку.

Ждать подобной щедрости от Рафы не стоит. Линия букмекеров выглядит логично. Циципас в последнее время не впечатляет. До игры с Рублёвым у него был отрезок из четырёх поражений в пяти матчах, во всех случаях — с максимально возможным количеством сетов. То есть в ключевые моменты он сейчас действует печально.

Второй момент — испанец отыграл второй тур на шесть часов раньше. Небольшое, но всё же преимущество. И третий фактор — статистика очных встреч. Вторая ракетка мира оказалась сильнее в шести случаях из семи. Правда, в двух предыдущих матчах (оба — на харде) были тай-брейки и решающие сеты.

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Собственно, тай-брейк за 2.00 смотрится отлично. Циципас при всех проблемах отлично держит подачу. Тим совершил один брейк за три партии, Рублёв вообще имел всего один брейк-пойнт (правда, реализовал). У Надаля статистика ещё лучше — Рублёв остался без брейк-пойнтов, Тим взял его подачу лишь один раз.

Быстрого завершения тут быть не должно. Цепляться оба будут до последних сил, иначе сезон завершится. А с подачей у каждого полный порядок. Тотал больше 22.5 гейма за 1.93 — рабочий вариант, ставка посмелее — П1 + тотал больше 21.5 гейма за 2.33.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас 19 ноября 2020 года

Победитель этого матча выйдет в полуфинал, то есть оба будут цепляться до последнего. Надаль пока смотрится заметно лучше, однако Циципас при всех проблемах отлично держит подачу. Напрашивается верх по геймам. В двух предыдущих очных встречах (обе — на харде) доходило до решающего сета и не обходилось без тай-брейка. Возьмём П1 через общий верх.

Ставка: победа Надаля + тотал больше 21.5 гейма за 2.33.