«Рома» — «Парма». Прогноз: Эрнани, Бруну Алвеш и Жервиньо помогут «Милану» с «Ювентусом»

22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма» 22 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча 8-го тура итальянской Серии А «Рома» Рим — «Парма» (22.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 22 ноября, в итальянской Серии А запланированы сразу семь матчей. В 17:00 мск в Риме «Рома» на стадионе «Олимпико» начнёт выяснять отношения с «Пармой». Хозяева считаются явным фаворитом, что на первый взгляд вполне логично.



Прошлый сезон обернулся для них провалом, зато в этом результаты пока в полном порядке. По качеству футбола вопросы имеются, но победы перевешивают. В Лиге Европы набраны семь очков в трёх турах при разнице голов 7:1. Это первое место в группе, дорога в плей-офф открыта.



В национальном первенстве набежало 14 очков в семи встречах. Поражений пока нет. Формально уступили в первом туре «Вероне», но сама игра завершилась нулевой ничьей. Итоговые 0:3 были присуждены из-за бюрократической ошибки клуба. В шести последующих поединках четыре победы и два мирных исхода.

«Герта» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель бросятся в погоню за «Баварией» В трёх предыдущих очных встречах дортмундцы побеждали с разницей в один мяч.

Очки теряли только с серьёзными соперниками. Не справились в большинстве с «Ювентусом» (2:2) и скатали ничью с «Миланом» (3:3). А это, на секундочку, действующий чемпион Италии и единоличный лидер Серии А соответственно. Всех остальных обыграли. «Удинезе» (1:0), «Беневенто» (5:2), «Фиорентина» (2:0) и «Дженоа» (3:1).



В сухом остатке — четвёртое место в турнирной таблице. «Наполи» уступают только по дополнительным показателям, до «Сассуоло» один балл, до «Милана» — три. Полёт нормальный. Благо что впереди «Парма», которая сейчас находится в плохом состоянии и много пропускает.



У «крестоносцев» одна победа в семи поединках — 1:0 с «Вероной». В пяти случаях пропускали как минимум дважды. Хотя из грандов успели пересечься только с «Интером» и «Наполи». В остальном уровень оппозиции скромный — «Болонья», «Удинезе», «Специя» и «Фиорентина». 15-е место, одно очко до зоны вылета — положение неприятное.

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На своём поле римляне исторически здорово играют с «Пармой», в четырёх из пяти предыдущих поединков забивали как минимум дважды. Напрягают только кадровые проблемы, которых довольно много. Во-первых, с коронавирусом — в первой половине ноября положительные тесты сдали Джеко, Фасио, Пеллегрини и Сантон. Плюс накануне из-за пищевого отравления не тренировался Смоллинг.



Гости отдадут территорию и станут действовать вторым номером, вот только нехватка нескольких исполнителей основы рискует осложнить фавориту позиционное нападение. Потому лёгкой жизни у римлян тут быть не должно. Возьмём П2 с форой (+1.5) за 1.66. Если хозяева и победят, то с трудом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма» 22 ноября 2020 года

Римляне классно начали сезон, вот только кадровых потерь у них слишком много. Несколько футболистов основы в первой половине ноября сдали положительные тесты на коронавирус, а Крис Смоллинг накануне не тренировался из-за пищевого отравления. Если «Рома» и добудет три очка, то с большим трудом.



Ставка: победа «Пармы» с форой (+1.5) за 1.66.