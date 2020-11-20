«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью поздравит Гвардиолу с новым контрактом

21 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ман Сити» 21 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ман Сити» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялось несколько встреч.

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Но это лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. В 20:30 мск в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» начнёт выяснять отношения с «Манчестер Сити». Разумеется, это центральная игра дня. И вторая встреча Моуринью с Гвардиолой в 2020 году.



Предыдущая состоялась в начале февраля. Тогда «шпоры» в родных стенах победили со счётом 2:0, нанеся три удара в сторону ворот за 90 минут. В конце первого тайма Илкай Гюндоган не реализовал пенальти, а на исходе часа игры вторую жёлтую карточку получил Александр Зинченко. Оба гола состоялись в большинстве.



С тех пор много воды утекло. Лондонцы великолепно начали сезон. Имели один из самых сложных и плотных календарей во всём мировом футболе, однако не вылетели из Кубка английской лиги, добрались до группового этапа Лиги Европы и хорошо там стартовали. А также занимают второе место в АПЛ.

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17 очков в восьми турах. Лучше только «Лестер Сити», да и то отставание составляет всего один балл. Подопечные Жозе Моуринью невероятно результативны. Они забивают всегда и везде: связка Гарри Кейна и Сон Хын Мина вышла на новый уровень, потихоньку набирает форму Гарет Бэйл. В национальном первенстве забито уже 19 мячей, то есть почти по 2,5 штуки за 90 минут.



Поражение состоялось всего одно. В первом туре по делу уступили «Эвертону» (0:1). Справедливости ради, уровень оппозиции оказался не самым мощным. На «Олд Траффорд» учинили тот самый разгром «Манчестер Юнайтед» (6:1) — это круто. Но в остальном — сплошь середняки и аутсайдеры, которые не претендуют на еврокубки.



Под конец октября плотный график сказался, победы стали даваться с огромным трудом. Итоговая разница всё чаще составляла один мяч, но это уже детали. Международная пауза дала возможность некоторым футболистам перевести дух, хотя представительство в сборных оказалось довольно серьёзным.

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У «Манчестер Сити» тем временем полнейший порядок в Лиге чемпионов. Правда, группа попалась скромная — «Порту», «Олимпиакос» и «Марсель». А вот в чемпионате Англии дела обстоят не лучшим образом. Только три победы в семи матчах при десяти забитых мячах.



Понятно, что 10-е место в турнирной таблице не может устраивать «горожан». Но отставание сравнительно небольшое, до того же «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по пять очков при игре в запасе. Команда напрочь провалила старт, зато дальше постепенно пришла в себя. Забивает не так много, но прогресс заметен.



Лишь однажды подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили больше одного мяча. Было это с «Лестером», когда получили 2:5, а тренер на пресс-конференции жаловался на осторожный футбол соперника. В то же время трудно представить, что Кейн с Соном останутся с пустыми руками. Тот же кореец за счёт скорости должен стать для центральных защитников гостей большой проблемой.

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Потому нам нравится ставка «хозяева забьют ровно один гол» за 2.55. Альтернатива — Х2 + обе забьют за 1.95. Тренеры прекрасно знают друг друга. Моуринью по умолчанию не станет раскрываться, а Гвардиола понимает, что давать пространство шустрым исполнителям группы атаки соперника крайне опасно. Думается, он сыграет с оглядкой на ворота.



Потому огромного количества голов не ждём, три-четыре штуки кажутся потолком. «Тоттенхэм» много пропускает и уступает по глубине скамейки, так что даже без Агуэро на чужом поле шансы «Ман Сити» видятся выше. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 21 ноября 2020 года

«Тоттенхэм» прекрасно начал сезон, но ближе к концу октября лидеры выдохлись и победы стали даваться с большим трудом. Защита у лондонцев часто ошибается, но атака это компенсирует. А вот «Ман Сити» лишь в одном из семи матчей АПЛ пропустил больше одного мяча. На наш взгляд, тренеры отнесутся друг к другу с уважением и сыграют осторожнее обычного. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 1:2 в пользу «горожан».



Ставка: «Тоттенхэм» забьёт ровно один гол за 2.55.