«Йокерит» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Бочаров и Шипачёв тормознут разогнавшихся финнов

«Йокерит» одержал две победы подряд с общим счётом 7:1. Но и «Динамо» сейчас в порядке.

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Динамо» идёт за 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Динамо» Москва 24 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — «Динамо» 24 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Динамо» Москва (24.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На вторник, 24 ноября, запланированы сразу семь матчей. В 19:30 мск в Хельсинки «Йокерит» на «Хартвалл-Арене» начнёт выяснять отношения с московским «Динамо». В нынешнем сезоне соперники ещё не пересекались, да и в турнирной таблице находятся далековато друг от друга. Тем не менее это прямые конкуренты.

Дело тут в постоянных уходах «шутов» на карантин, из-за которых накопилось огромное количество перенесённых игр. Впрочем, даже так финны умудряются входить в зону плей-офф. 27 очков в 21 поединке, восьмое место в Западной конференции. По потерянным очкам уступают только ЦСКА.

Подопечные Лаури Марьямяки идут на серии из двух побед. Обе — разгромные. Сперва разбили в Ярославле мощный «Локомотив» (4:1). Нужно выделить Андерса Линдбека, совершившего 39 сейвов. Ключевым моментом оказалась третья шайба, её гости забили в меньшинстве.

ЦСКА — «Сибирь». Прогноз: шестая победа подряд для Окулова, Шалунова и Светлакова Красно-синие в последнее время крайне результативны, а новосибирцы не играли с 17 ноября.

А в субботу на своём льду обыграли «Сочи» (3:0). Впрочем, и тут счёт тут не по игре. Три гола с 19 бросков, все — в заключительном периоде. И два — в большинстве. Первую шайбу забросили на отложенном штрафе, третью — в формате «5 на 4» за секунду до финальной сирены. Семь голов с 42 бросков — аномальная реализация. На дистанции показатель просядет.

«Динамо» тем временем потихоньку встаёт на ноги. Вот уже семь встреч подряд удаётся набирать очки — пять побед (все — в основное время) и два поражения по истечении 60 минут. Переоценивать разгромы «Нефтехимика» и рижского «Динамо» не стоит, а вот 5:2 в Челябинске — это серьёзно.

Бело-голубые в последние годы слабо играли с «Трактором», а тут приятно удивили и справились без хлопот. Понятно, что «мишки» долго играли без пауз и выглядели не лучшим образом на фоне плотного графика, но владеть полным преимуществом в средней зоне против подопечных Анвара Гатиятулина даже на таком фоне редко кому удаётся.

«Уфа» — «Химки». Прогноз: Глушаков, Мирзов и Идову оставят Рахимова на дне таблицы РПЛ В шести турах при Черевченко химчане забили восемь голов. У «Уфы» столько же за весь сезон.

Во второй раз подряд выстрелило первое звено, а главное — всего три пропущенные шайбы за последние 180 минут. Это уже серьёзно. Москвичи закрепились на четвёртой строчке в Западной конференции. Догнать ЦСКА практически нереально, а вот пободаться с «Локомотивом» за третью позицию — вполне. Отставание составляет всего четыре очка.

С «Йокеритом» после успеха в первом раунде Кубка Гагарина — 2019 у «Динамо» категорически не ладится. Четыре поражения кряду, в том числе 0:5 в феврале. Пожалуй, логично, что букмекеры отдают предпочтение «шутам». Свой лёд, история противостояния, лишний день отдыха. Козыри весомые.

В то же время в двух предыдущих поединках финнам определённо везло. Особенно с реализацией. Проверим ИТМ 2.5 шайбы «Йокерита» за 1.92. В равных составах хозяева после выхода с карантина не блещут, так что многое будет зависеть от меньшинства бело-голубых. Забивать с каждого шестого броска — это перебор.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — «Динамо» 24 ноября 2020 года

«Динамо» набирает очки на протяжении семи матчей — пять побед в основное время, два поражения за пределами 60 минут. «Йокерит» оформил два разгрома подряд, но оба раза подавляющего преимущества не имел. Реализация оказалась аномальной — семь шайб после 42 бросков. На дистанции цифры просядут. Благо что бело-голубые в последнее время стали пропускать меньше.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Йокерита» за 1.92.