«Боруссия Д» — «Брюгге». Прогноз: Холанд и Витсель сохранят «Зениту» надежду на евровесну

24 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Брюгге», группа F. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех бельгийского клуба оценён в 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Брюгге» 24 ноября

Букмекеры считают, что матч группы F Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Брюгге» (24.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернуться не скоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать. Топовые клубные чемпионаты уже возобновились, пора приступать ко второй части группового этапа еврокубков. В Лиге чемпионов добрались до четвёртого тура.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 24 ноября немецкая «Боруссия» примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.



Первый матч соперников «Зенита» по группе F проходил в Бельгии и завершился уверенной победой дортмундцев со счётом 3:0. Тогда гости забили третий уже на 32-й минуте, дубль оформил главная забивная сила команды Эрлинг Холанд. По статистике преимущество немцев было не таким уж очевидным, но это легко объяснить: при 3:0 они включили круиз-контроль и стали беречь силы.



Ноябрьская международная пауза не стала для «шмелей» какой-то проблемой. В прошлой игре против берлинской «Герты» они пропустили два мяча, но забили пять, что позволило подняться на вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь отставание от лидирующей мюнхенской «Баварии» составляет всего один пункт.

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Отдельно стоит отметить, что молодой норвежский нападающий находится в сумасшедшей форме, в игре с берлинцами он забил четыре гола. Таким образом, у Холанда теперь 10 мячей в семи последних матчах за чёрно-жёлтых. Вполне возможно, что в предстоящем поединке он продолжит яркую серию. Всё же соперник скромный.



В группе F Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» занимает первое место, набрав шесть очков за три игры. «Зенит» отстаёт на пять пунктов, «Брюгге» — на четыре, а от «Лацио» дортмундцы оторвались всего на один балл. Фактически победа над бельгийцами гарантирует команде Люсьена Фавра очередной выход в стадию плей-офф.



«Брюгге» уже сильно удивил, набрав в такой крепкой группе четыре балла. После победы в Петербурге над «Зенитом» (2:1) и домашней ничьи с «Лацио» (1:1) клуб имеет неплохие шансы попасть в Лигу Европы. Отрыв от подопечных Сергея Семака, собственно, целых три пункта. Но ведь аппетит приходит во время еды.

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В чемпионате Бельгии чёрно-синие привычно лидируют, набрав 26 очков, тут проблем нет абсолютно. Плотность таблицы, конечно, высокая, но у команды порядок как с атакой (29 забитых мячей в 13 турах), так и с обороной (11 пропущенных). Однако понятно, что в Европе уровень сопротивления гораздо выше.



На своём поле бельгийцы ещё могут кое-как выстоять против таких грандов, как «Манчестер Юнайтед» или «Лацио», но вне родных стен, как правило, терпят фиаско. Не ждём от них сюрпризов и в Дортмунде, ведь в нынешнем сезоне чемпионата Германии у дортмундцев за четыре домашних игры три победы всухую и 12 забитых мячей.



При таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.79 выглядит неплохо. Любители рискнуть могут подумать над ставкой «тотал каждого тайма больше 1.5 мяча» за 3.64. Немцы очень много забивают, у них 17 голов в шести последних играх.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Брюгге» 24 ноября 2020 года

«Боруссия» — явный фаворит, никаких вопросов тут нет. Лидеры атаки в порядке, голов забивается очень много, один Холанд штампует мячи как пулемёт. При этом есть отличная возможность сделать огромный шаг к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Вряд ли «Брюгге» сумеет помешать команде Люсьена Фавра. Разница в уровне исполнителей огромна, а на выезде бельгийцы выступают заметно хуже, чем дома.



Ставка: победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) за 1.79.