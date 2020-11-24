«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Мадрид». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Поставить на ничью предлагают за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Мадрид» 25.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

«Интер» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 25 ноября в Милане «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Реалом», начало — в 23:00 мск. Естественно, это центральная игра среды. А скорее, даже всего тура. Громкая вывеска сочетается с высочайшей турнирной значимостью.



Положение в группе В необычайно интересное. После первого круга фавориты замыкают таблицу. «Интер» набрал всего два очка, «Реал» — четыре. «Шахтёр» находится выше по дополнительным показателям, а возглавляет всё это великолепие «Боруссия» М с пятью баллами.



Поражение в Милане сведёт шансы на выход в плей-офф к минимуму: нужно будет брать максимум в оставшихся поединках и надеяться на удобные результаты конкурентов. Цена ошибки колоссальна, а с обеих сторон хватает кадровых потерь, что только закручивает интригу.

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У итальянцев точно не будет Брозовича, Коларова, Паделли и Сенси, под вопросом молодой Пинамонти. У испанцев всё ещё серьёзнее: в Милан не полетели Рамос, Бензема, Милитао, Вальверде и Йович. Единственная положительная новость — возвращение Каземиро, что хоть как-то добавит баланса в центральной оси.



Три недели назад в Мадриде хозяева победили со счётом 3:2. Пришлось понервничать, но результат оказался справедливым. Теперь букмекеры отдают заметное предпочтение подопечным Антонио Конте, ведь оборона «сливочных» без Серхио Рамоса — это крайне сомнительное зрелище. «Шахтёр» не даст соврать.



Генеральный прогон в субботу получился не лучшим. В гостях скатали ничью с «Вильярреалом» (1:1). Быстро открыли счёт, однако в оставшееся время ничего толком не создали. Хозяева давили-давили и на 76-й минуте дождались пенальти. Куртуа сбил Чуквезе и не справился с ударом Жерара Морено.

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«Интер» чуть не наломал дров с едва живым «Торино» (4:2). Горел со счётом 0:2 к середине второго тайма, но всё же нашёл в себе силы переломить ход встречи. Спасибо Ромелу Лукаку, добавившему к дублю две результативные передачи. «Нерадзурри» забили четыре гола после четырёх попаданий в створ.



Словом, соперники сейчас далеки от оптимального состояния. Пожалуй, шансы хозяев действительно немного выше, но перегруз в линии кажется чрезмерным. Дело в том, что миланцам нужно побеждать на заказ. Пусть и в родных стенах. А Антонио Конте в последнее время не упускает возможность упустить возможность. По крайней мере в Лиге чемпионов.



При всех своих проблемах в позиционных атаках на пространстве мадридцы хороши. А ведь сопернику придётся раскрываться. Если «королевский клуб» ничья худо-бедно устроит, то для «Интера» этого окажется недостаточно. А с обороной проблемы колоссальные — пропускают много и на любой вкус.

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Простой факт: итальянцы провели 11 официальных матчей в сезоне, в девяти из них доезжала ставка «обе забьют». Исключения — 0:0 с донецким «Шахтёром» (имели колоссальное преимущество, очень слабо реализовывали моменты) и 2:0 с «Дженоа», который сидел на карантине и находился в плохом физическом состоянии.



Конте прекрасно понимает, что с обороной беда. И вряд ли станет рисковать в дебюте. Ведь если гости откроют счёт, это будет катастрофой. На наш взгляд, дебют получится аккуратным, а потому стоит рассмотреть «гол в первые 24 минуты — нет» за 2.04. Вариант попроще — тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.64.



Также любопытно выглядит «гол после 75:00» за 1.84. Логика следующая: при любом результате счёт будет не устраивать одну из команд. То есть концовка должна получиться огненной: эмоции, большое количество моментов, карточки. На наш взгляд, тут вполне вероятен гол даже в компенсированное время.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» 25 ноября 2020 года

Защита у соперников кошмарная: «нерадзурри» пропускают от всех подряд, а мадридцы остались без Серхио Рамоса. Гостей худо-бедно устроит ничья, хозяевам нужна только победа. Цена ошибки высока, а потому дебют наверняка получится осторожным. Нарваться на быстрый гол в матче такой значимостью никто не захочет. Зато ближе к финальному свистку должна пойти жара.

Ставка №1: гол в первые 24 минуты — нет за 2.04.

Ставка №2: гол после 75:00 за 1.84.