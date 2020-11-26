«Вальядолид» — «Леванте». Прогноз: Рубен Рочина и Дуарте поймают удачу за хвост

27 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вальядолида» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.28, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте» (27.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартует 11-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные, так что программа ограничится одним матчем. Вывеска более чем скромная. «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сразится с «Леванте», начало — в 23:00 мск. Это битва прямых конкурентов, которые находятся на границе зоны вылета.



Хозяева слабо стартовали, зато в двух предыдущих турах добыли победы. Причём над крепкими оппонентами. Сперва хлопнули «Атлетик» из Бильбао (2:1), затем оказались сильнее «Гранады» (3:1). В обоих случаях не обошлось без везения: соперники владели территорией и создали больше, но реализация оказалась хуже.



Теперь бело-фиолетовые покинули зону вылета. У них девять очков в десяти поединках и 17-е место. Плотность в турнирной таблице сумасшедшая: до восьмой строчки не хватает всего трёх баллов, а трио аутсайдеров находится в двух пунктах. Одним из них как раз является «Леванте».

ПСВ — ПАОК. Прогноз: голландцы справятся со старым знакомым «Краснодара» даже без Гётце ПСВ хорош на своём поле, а в шести из семи последних матчей ПАОК голы забивались в обе стороны.

В прошлом году «лягушки» выглядели здорово, обошлись без борьбы за выживание и спокойно финишировали в серединке. Теперь получается гораздо хуже, в активе всего семь очков. Пусть и при игре в запасе. Любопытно другое — валенсийцы не проигрывают уже четыре тура.



Если говорить конкретнее, у них четыре ничьи подряд. Все со счётом 1:1. Разошлись миром с «Сельтой», «Гранадой», «Алавесом» и «Эльче». Как видно, уровень оппозиции оказался скромным, из этого ряда выбиваются только «насриды», но они тратят серьёзные силы на Лигу Европы.



Продвинутая статистика утверждает, что подопечные Пако Лопеса — одна из самых невезучих команд Ла Лиги, которая недобрала более шести очков. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей. В девяти предыдущих случаях они уступили лишь однажды при пяти победах и трёх мирных исходах.

АЗ — «Реал Сосьедад». Прогноз: Бруно Мартинс Инди остановит лидера чемпионата Испании Баски великолепны в Примере, а вот в Лиге Европы забили всего два мяча в трёх турах.

Доверимся цифрам. На своём поле «Вальядолид» много не пропускает (в прошлом сезоне вытащил мяч из сетки всего 15 раз), но и забивает редко. Вырисовывается низ. В общем, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.20 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 0:1.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура Ла Лиги «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября 2020 года

«Леванте» выдал четыре ничьи подряд, все со счётом 1:1. Пора бы уже победить, благо что играют «лягушки» вполне неплохо. Соперник удобный: всего одно поражение в девяти предыдущих очных встречах с «Вальядолидом». Сыграем против линии, в какой-то момент удача должна повернуться к гостям лицом.

Ставка: победа «Леванте» с нулевой форой за 2.20.