«Вальядолид» — «Леванте». Прогноз: Рубен Рочина и Дуарте поймают удачу за хвост

27 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вальядолида» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 3.08.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября 2020
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.28, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.
Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Леванте» (27.11.2020)
Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартует 11-й тур.
Всё самое интересное останется на выходные, так что программа ограничится одним матчем. Вывеска более чем скромная. «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сразится с «Леванте», начало — в 23:00 мск. Это битва прямых конкурентов, которые находятся на границе зоны вылета.
Хозяева слабо стартовали, зато в двух предыдущих турах добыли победы. Причём над крепкими оппонентами. Сперва хлопнули «Атлетик» из Бильбао (2:1), затем оказались сильнее «Гранады» (3:1). В обоих случаях не обошлось без везения: соперники владели территорией и создали больше, но реализация оказалась хуже.
Теперь бело-фиолетовые покинули зону вылета. У них девять очков в десяти поединках и 17-е место. Плотность в турнирной таблице сумасшедшая: до восьмой строчки не хватает всего трёх баллов, а трио аутсайдеров находится в двух пунктах. Одним из них как раз является «Леванте».
В прошлом году «лягушки» выглядели здорово, обошлись без борьбы за выживание и спокойно финишировали в серединке. Теперь получается гораздо хуже, в активе всего семь очков. Пусть и при игре в запасе. Любопытно другое — валенсийцы не проигрывают уже четыре тура.
Если говорить конкретнее, у них четыре ничьи подряд. Все со счётом 1:1. Разошлись миром с «Сельтой», «Гранадой», «Алавесом» и «Эльче». Как видно, уровень оппозиции оказался скромным, из этого ряда выбиваются только «насриды», но они тратят серьёзные силы на Лигу Европы.
Продвинутая статистика утверждает, что подопечные Пако Лопеса — одна из самых невезучих команд Ла Лиги, которая недобрала более шести очков. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей. В девяти предыдущих случаях они уступили лишь однажды при пяти победах и трёх мирных исходах.
Доверимся цифрам. На своём поле «Вальядолид» много не пропускает (в прошлом сезоне вытащил мяч из сетки всего 15 раз), но и забивает редко. Вырисовывается низ. В общем, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.20 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 0:1.
Прогноз и ставки на матч 11-го тура Ла Лиги «Вальядолид» — «Леванте» 27 ноября 2020 года
«Леванте» выдал четыре ничьи подряд, все со счётом 1:1. Пора бы уже победить, благо что играют «лягушки» вполне неплохо. Соперник удобный: всего одно поражение в девяти предыдущих очных встречах с «Вальядолидом». Сыграем против линии, в какой-то момент удача должна повернуться к гостям лицом.
Ставка: победа «Леванте» с нулевой форой за 2.20.
- 26 ноября 2020
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57