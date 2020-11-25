ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз: Гончаренко, Влашич и Чалов вернут должок Адвокату в Москве

26 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд», группа K. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех голландцев оценён в 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» 26 ноября 2020

Букмекеры не уверены, что матч группы K Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы ЦСКА Москва — «Фейеноорд» (26.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать, ведь уже благополучно возобновились топовые клубные чемпионаты вместе с Лигой чемпионов. Следом подтянется и Лига Европы, где пройдёт четвёртый тур.

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Внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России. 26 ноября московский ЦСКА примет роттердамский «Фейеноорд». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, а обслужит её эстонская бригада арбитров.



Первый поединок между командами проходил в Нидерландах и завершился победой хозяев со счётом 3:1, хотя сказать, что результат по игре, трудно. В целом матч получился достаточно напряжённым, особенно первый тайм. Против «армейцев» сыграла травма ключевого защитника Марио Фернандеса, пришлось перестраиваться, но после перерыва оборона несколько просела.



Сейчас в таблице группы K красно-синие идут на последнем месте, набрав всего два балла. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы остаются осязаемые, поскольку отставание от лидирующего загребского «Динамо» всего три пункта. Однако по-хорошему российскому клубу нужно побеждать в двух предстоящих домашних матчах, то есть четвёртом и пятом турах.

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В целом подопечные Виктора Гончаренко показывают свежий и интересный футбол. В чемпионате России получилось даже завершить первый круг на первом месте. После 15 туров у них в активе 32 балла, главные преследователи «Зенит» и «Спартак» отстают на один и три пункта соответственно.



В матче 15-го тура РПЛ москвичи принимали «Сочи» и сыграли вничью (1:1). Забили быстрый гол, но удержать преимущество не вышло, отчасти сказалось отсутствие свежести после ноябрьской паузы для сборных. Однако важно здесь другое. Любопытно, что они продолжают забивать, причём с результативностью проблем нет.



Во всех турнирах текущего сезона ЦСКА не мог отличиться только в двух играх из 18. Не получилось дожать загребское «Динамо» в Лиге Европы и забить московскому «Локомотиву». Но справедливости ради стоит сказать, что в первом случае моментов была уйма, а во втором красно-синие треть встречи играли в меньшинстве.

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Теперь же «армейцам» позарез нужна победа, и на своём поле они вполне могут отомстить голландцам. Дело в том, что Дик Адвокат в Москве не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых футболистов. Скорее всего, он выставит плюс-минус тот же состав, что был на матче Эредивизии против «Фортуны Ситтард».



Как сообщает пресс-служба «Фейеноорда», сразу два основных исполнителя не полетят в Россию, это левый защитник Тирелл Маласиа и Ридгесиано Хапс, который играет слева в атаке. В прошлом матче не играл и голкипер Юстин Бейло, что тоже сильно ударит по обороноспособности гостей. Также под вопросом участие нападающих Боженика и Йоргенсена.



Роттердамцы набрали неплохую форму, но кадровый кризис может нарушить планы. Не так дано Дик Адвокат заметил, что ничья его тоже устроит. Вполне вероятно, что на фоне несовершенства состава он прижмется к воротам, отдаст территорию и будет караулить свой момент. Бегут роттердамцы хорошо, шустрых футболистов тут предостаточно.

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ЦСКА же устроят только три очка, а потому придётся брать инициативу в свои руки, как это было против загребского «Динамо». Ждём от хозяев агрессивного футбола в атаке и проверим 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Букмекеры дают за такой исход вполне рабочий коэффициент 1.84.



Набрать очки команде Виктора Гончаренко по силам, всё же у них только два поражения за три последних месяца. Но ждать парада голов не стоит. Цена ошибки высока, голландцы наверняка будут играть компактно, а москвичи в принципе нечасто пропускают.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» 26 ноября 2020 года

Букмекеры логично считают ЦСКА фаворитом, ведь клуб лидирует в РПЛ, да и играть предстоит дома. При этом у «Фейеноорда» сразу несколько серьёзных кадровых потерь. Много голов не ждём, скорее всего, роттердамцы отдадут территорию и будут караулить контратаки. Но на очки хозяева наиграть на этот раз вполне могут. Лишь бы не подвела реализация.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.