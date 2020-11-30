Несколько матчей в топ-5 лиг, пара бодрых игр в КХЛ, сборная России по баскетболу в квалификации ЧЕ-2022.

Россия — Италия, Шомуродов против Бруну Алвеша и другие матчи: что смотреть 30 ноября

Зима всё ближе. В теннисе сезон завершился, в НБА и НХЛ старт регулярных чемпионатов всё ближе, а в европейском футболе играют практически без пауз. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 30 ноября.

На что ставить в футболе 30 ноября

О сборных наконец-то можно забыть, возвращаемся к клубному футболу. В выходные выбор был колоссальный. В понедельник всё гораздо скромнее, ведь топ-клубы готовятся к пятому туру еврокубков. Прежде всего обращает на себя внимание чемпионат Англии.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Брагин опять накидает финнам. ЦСКА далеко не уйдёт Санкт-петербуржцы добыли восемь побед в девяти последних матчах, а накануне показали характер в Уфе.

Там двумя матчами завершится программа 10-го тура. В 20:30 мск «Лестер Сити» начнёт выяснять отношения с «Фулхэмом»: один из лидеров АПЛ против новичка элитного дивизиона. В 23:00 прозвучит стартовый свисток для «Вест Хэма» и «Астон Виллы», обе команды находятся в топ-10.



Одна игра осталась в 11-м туре испанской Примеры. «Бетис» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах, а теперь постарается отыграться на «Эйбаре». Правда, в последнее время зелёно-белые играют с «оружейниками» плохо. Начало — в 23:00 мск.



Два поединка запланированы в Серии А, тут закрывается программа 9-го тура. В 20:30 мск начнут «Торино» и «Сампдория», в 22:45 — «Дженоа» и «Парма». Вторая игра вызывает особый интерес из-за обилия футболистов с опытом выступлений в РПЛ. Эльдор Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани, Йордан Осорио.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Ларсен не пустят Дацюка в топ-4 Уральцы потерпели пять поражений подряд, а «СЮ» сейчас вполне неплох.

Кроме того, в восьмом туре чемпионата Португалии «Бенфика» наведается к «Маритиму» (22:00). Также продолжат играть в целом ряде второстепенных европейских чемпионатов, но там вывески крайне скучные. Зато уже во вторник вернётся Лига чемпионов.

Матчи по хоккею для ставок 30 ноября

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ, в понедельник пройдут три игры. Раньше всех на лёд выйдут «Автомобилист» и «Салават Юлаев» (17:00 мск). Соперники входят в топ-5 Восточной конференции, вот только уральцы потерпели пять поражений подряд. Дацюку с партнёрами пора прерывать кошмарную серию.

Два оставшихся поединка стартуют в 19:30. СКА в Санкт-Петербурге померяется силами с «Йокеритом», а «Витязь» в Подольске сразится с рижским «Динамо». В ВХЛ и МХЛ тоже играют, можно поставить на эти первенства.

На что ещё ставить 30 ноября

Баскетбол! Продолжается квалификация на Евро-2022. Сборная России под руководством Сергея Базаревича накануне разгромила Эстонию, но теперь соперник будет гораздо серьёзнее. Это Италия, начало — в 17:00 мск.

Из других матчей стоит выделить противостояние Украины и Австрии (19:10), Сербии и Финляндии (20:00), а также Испании и Румынии (21:30).