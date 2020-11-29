«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов!

Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился в групповом этапе Лиги чемпионов.

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» — «Олимпиакос». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Олимпиакоса» оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Поставить на ничью предлагают за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Олимпиакос» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Олимпиакос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

«Марсель» — «Олимпиакос»: прогноз и анализ матча 5-го тура Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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1 декабря во Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сразится с «Олимпиакосом», начало — в 23:00 мск. Это битва аутсайдеров группы С. Собственно, подопечные Андреа Виллаш-Боаша — пока главное разочарование Лиги чемпионов. В четырёх турах без очков остались только они и «Мидтьюлланн».



Вот только для скромнейших датчан сам факт попадания на групповую стадию оказался грандиозным успехом, да и с группой не повезло. Французы имели принципиально иной уровень амбиций и нацеливались на попадание в плей-офф. Итог печален — четыре поражения при разнице голов 0:9.



Все остальные участники ЛЧ забили минимум дважды. Пока выступления Виллаш-Боаша на пресс-конференции гораздо интереснее, чем игра команды. Вот только за яркие фразы очков не дают. И слава богу, ведь иначе за Александром Григоряном и Игорем Гамулой давно бы выстроилась очередь из топ-клубов.

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Вполне вероятно, что южан надломила первая игра. В конце октября в Греции они смотрелись ничуть не хуже «Олимпиакоса». Встреча проходила практически без моментов и катилась к нулевой ничьей, пока на 91-й минуте Матьё Вальбуэна не отдал голевой пас на Ахмеда Хассана. Тот не промахнулся, а времени отыграться не осталось.



Тот успех так и остался для греков единственным. Дальше они трижды уступили всухую. 0:2 от «Порту», 0:3 и 0:1 от «Манчестер Сити». Три очка в четырёх турах, третье место в квартете. Теоретические шансы обойти «драконов» пока остаются, но верится в подобный расклад с большим трудом.



Дело в том, что у подопечных Педру Мартинша хватает кадровых проблем. Неделю назад с «горожанами» они играли фактически полуторным составом. Сейчас ситуация немного улучшилась, но точно придётся обойтись без Вальбуэна, Хассана и вингера Лазара Ранджелковича. Француз и серб — железные игроки основы, а египтянин забил единственный мяч коллектива на групповом этапе.

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Никаких проблем с дисциплиной и организацией у «Олимпиакоса» нет. Так что задача «Марселя» облегчается, но не более того. Греки приедут действовать вторым номером, ведь ничья выведет их в плей-офф Лиги Европы. А вот подопечные Андре Виллаш-Боаша в позиционном нападении категорически не впечатляют.



В Лиге 1 забили всего 15 мячей, это худший показатель в топ-9. Вспоминать ещё раз про Лигу чемпионов даже не хочется. Зато у «Марселя» все сильнейшие здоровы, так что шансы хозяев действительно выше. Самые очевидные варианты — П1 с форой по проценту владения мячом и угловым.



На ИТБ 1 гола «Марселя» дают скромнейший коэффициент 1.65, а задирать планку выше уже опасно. Всё же «Олимпиакос» в защите хорош. Предпочтём ставку «гол после 75:00» за 2.14. Логика простая — любой счёт не будет устраивать одну из сторон, а потому в концовке должно быть достаточно остроты и эмоций.

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По той же причине хорошо смотрится вариант с поздней жёлтой карточкой. На момент написания прогноза букмекеры не выставили линию на предупреждения. Затяжки времени перед финальным свистком обязательно будут.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Марсель» — «Олимпиакос» 1 декабря 2020 года

«Марсель» до сих пор остаётся без голов в Лиге чемпионов, даже «Мидтьюлланн» и «Зенит» добрались до чужих ворот. Теперь вариантов просто не осталось: только победа оставит шансы на третье место и путёвку в плей-офф Лиги Европы. Однако ИТБ 1 гола хозяев идёт за смешные 1.65, а дальше уже рискованно. Организация и дисциплина у «Олимпиакоса» в порядке. Поставим на поздний гол: любой счёт не будет устраивать одну из команд, так что концовка получится огненной.

Ставка: гол после 75:00 за 2.14.