«Ювентус» — «Торино». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло покажут, кто в Турине хозяин

«Ювентус» отстаёт от «Милана» на шесть очков, пора заканчивать с подарками.

5 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 10-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино» (05.12.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Серии А добрались до 10-го тура.

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На субботу, 5 декабря, запланированы три матча. В 20:00 мск на стадионе «Альянц-Ювентус» стартует туринское дерби. «Ювентус» примет «Торино». Естественно, уровень амбиций у соперников заметно отличается, но кое-что их всё же роднит. Старт сезона обе стороны провели заметно ниже ожиданий.



«Ювентус» после девяти туров занимает лишь четвёртое место, набрав 17 очков. Клинически не хватает стабильности. Команда до сих пор ни разу не выиграла два раза подряд на внутренней арене. В последние годы такое даже представить было сложно. Слишком много результативных ничьих — аж пять штук.



Без Криштиану Роналду мало что получается, в отсутствие португальца успели трижды закончить со счётом 1:1 с середняками и аутсайдерами — «Кротоне», «Вероной» и «Беневенто». Сперва лидер не смог выйти на поле из-за коронавируса, а в последнем случае тренерский штаб предоставил ему отдых.

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Даже до идущего вторым «Интера» не хватает всего одного очка, а вот «Милан» оторвался на шесть баллов. То есть отставание более чем заметное и пора превращать допускать осечки. Ладно хоть в Лиге чемпионов полный порядок: четыре победы в пяти турах, впереди битва с «Барселоной» за первое место.



В среду подопечные Андреа Пирло без особых хлопот смяли в родных стенах киевское «Динамо» (3:0). Уже к середине второго тайма преимущество достигло трёх мячей, оставшееся время превратилось в формальность. Правда, в Серии А теперь придётся обойтись без Альваро Мораты, схватившего в прошлом туре красную карточку.



У «Торино» дела складываются просто кошмарно. Крепкий середняк превратился в аутсайдера — шесть очков, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Хуже только «Дженоа» и «Кротоне». Единственную победу одержали как раз над генуэзцами, уложив в сетку два мяча с одного попадания в створ. Ещё один гол соперник забил в свои ворота.

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В последние годы «Ювентус» мог валять дурака в рядовых матчах Серии А, но дерби непременно забирал. Шесть побед и одна ничья в семи предыдущих случаях. В то же время основные проблемы «быков» связаны с кошмарной обороной, забивают они исправно: Белотти в порядке, уже три мяча забил Саша Лукич.



У «Торино» 16 голов в девяти турах — лучший показатель за пределами топ-8 Серии А. «Ювентус» на «ноль» играет довольно редко, так что коэффициент 1.76 на «обе забьют» смотрится хорошо. В то же время сомневаться в успехе фаворита сложно, слишком уж слабая оборона у гостей.

Мы бы выбирали между тоталом больше 3 мяча за 1.90 и П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.03. Ставка посмелее — П1 + обе забьют за 2.88. Свой гол гости наверняка найдут, но с такой защитой надо забивать куда больше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» 5 декабря 2020 года

«Ювентус» может валять дурака в проходных матчах Серии А, но туринское дерби — достаточный раздражитель. Шесть побед и одна ничья в семи последних матчах. «Торино» забивает больше всех за пределами топ-8 чемпионата Италии, однако кошмарная оборона не позволяет выбраться из зоны вылета. Думается, проблем с голами тут не возникнет.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.90.