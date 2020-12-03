«Крылья Советов» — «Енисей». Прогноз: Комбаров и Гацкан не отпустят «Торпедо» и «Оренбург»

Самарцы опустились на четвёртое место в ФНЛ, но на своём поле осечки допускают редко.

5 декабря «Крылья Советов» и «Енисей» сыграют в матче 26-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Енисея» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей» 5 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей» 5 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча 26-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей» (5.10.2020)

ФНЛ успела преодолеть экватор, второй круг в разгаре. Календарь по понятным причинам более чем плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Впереди ещё один тур, после чего лучшая лига мира уйдёт на зимний перерыв. Вернётся только в конце февраля.

В РПЛ три лидера — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Даже букмекеры не знают, кто станет чемпионом Чем ближе к финишу – тем острее ситуация. Хоть какая-то польза от еврокубков.

По традиции все матчи 26-го тура состоятся в один день. А именно — в субботу, 5 декабря. В 14:00 мск «Крылья Советов» в Самаре начнут выяснять отношения с «Енисеем». Ещё пару лет назад соперники пересекались в РПЛ, но теперь возвращение в элитный дивизион придётся заслужить.

Самарцы вроде бы пришли в себя после провального старта сезона, выдали мощнейшую серию, догнали лидеров. За всю осень потерпели всего два поражения. Проблема одна: оба — от прямых конкурентов. Сперва получили 1:3 в Москве от «Торпедо», а в прошлом туре уступили «Оренбургу» (1:2). Тоже в гостях.

Те игры развивались по похожему сценарию. Пропускали первыми, отыгрывались, в концовке получали ещё. В Оренбурге было несколько сомнительных решений арбитра, но теперь это уже не имеет особого значения. В четырёх матчах с прямыми конкурентами набрано всего три очка — 3:0 с «Нижним Новгородом» на своём поле.

Кто будет следующим соперником Тайсона? Эксперты ждут братьев Емельяненко или Тактарова В списке претендентов четыре россиянина и боксёр, который сломал карьеру Железного Майка.

Подопечные Игоря Осинькина сползли на четвёртое место в турнирной таблице. Выпасть из зоны стыков будет сложно: «Алания» и «Велес» отстают на шесть баллов, все остальные находятся далеко позади. «Оренбург» и «Торпедо» ушли вперёд всего на одно очко, а вот до «Нижнего Новгорода» — все шесть.

В общем, первая часть сезона сложилась не лучшим образом. Задача одна — добыть победу перед паузой и хорошенько поработать зимой. Соперник далеко не самый приятный — «Енисей» решил проблемы с коронавирусом, сменил тренера и заметно добавил. Легко точно не будет.

В 12 предыдущих турах красноярцы потерпели всего три поражения. Два из них от представителей топ-5: 0:1 с «Нижним Новгородом», 0:3 с «Аланией». И 0:1 с «Томью» — смотрелись не хуже, реализация подвела, пропустили в концовке. 37 очков, восьмая позиция в турнирной таблице ФНЛ.

Провал Конте или отставка Зидана? Лучший клуб Восточной Европы устроил триллер в группе ЛЧ Пять возможных пар и девять раскладов, а на кону — огромные деньги. Гуманитариям вход воспрещён!

Если бы не три технических поражения из-за коронавируса, оставались бы призрачные шансы на зону стыков. А так предсказать будущее несложно: спокойное завершение сезона, финиш в середине турнирной таблицы, где плотность запредельная. У четырёх команд по 37 очков, ещё у двух — по 34.

Строго говоря, всё зависит от самарцев. Состав у них однозначно крепче, мотивация после неудачи в Оренбурге должна быть на уровне. «Енисей» в Самаре традиционно не блещет: три матча — три поражения всухую. 0:4, 0:1 и 0:1. Лёгкой прогулки у фаворита быть не должно, но трудовые три очка он наверняка добудет. Иначе могут последовать выводы.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей» 5 декабря 2020 года

«Крылья Советов» в прошлом туре потерпели обидное поражение от «Оренбурга» и сползли на четвёртую строчку. «Енисей» в последнее время хорош, но отставание от зоны стыков огромное, так что финиш в середине турнирной таблицы видится неизбежным. Состав у самарцев крепче, плюс своё поле, плюс статистика очных встреч. Для успеха должно хватить.

Ставка: победа «Крыльев Советов» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.