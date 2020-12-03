А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси

На 20 рублей сейчас особо не разгуляешься. Буханку черного хлеба купить можно, и то в самой дешёвой части отдела хлебо-булочных изделий. Но как из пары десятирублёвых монет сделать несколько пачек денег? Отличный пример нам показал клиент БК «Фонбет». В нашей традиционной рубрике «Удачная ставка» мы подробно разберём все детали этого фокуса. Игрок зашёл на сайт букмекера, где случайно или после тщательного анализа собрал не поддающийся логике экспресс из десяти матчей испанского, немецкого, итальянского и французского чемпионатов.

Все поединки прошли 21 ноября. Начало первой встречи и финальный свисток последней разделило менее восьми часов. Игрок ставил против «Реала» и «Барселоны», зато поверил в «Лацио» и «Севилью». Поэтому и общий коэффициент вырос до космических 12 947.60. Счастливый квиток по традиции ждёт вас в конце текста.

Чудесное спасение в меньшинстве

В матче «Боруссия М» – «Аугсбург» автор экспресса взял ничью и после первого тайма наверняка об этом пожалел. «Боруссия М» вела 1:0 и не реализовала ещё парочку хороших моментов.

Во втором тайме форвард хозяев Брил Эмболо запорол выход один на один, но лучше не стало. Вышедший на замену защитник гостей Рафаэль Фрамбергер умудрился за четыре минуты получить две жёлтые. Всё, расходимся?

Не тут-то было. Сначала всё тот же Эмболо с двух попыток упустил шикарный шанс на гол, а на 88-й минуте пришла расплата. Защитники «Боруссии М» помешали друг другу при выносе мяча, и снаряд прилетел прямо на ногу Даниэлю Калиджиури. Тот ударом с рикошетом установил 1:1 на табло и сохранил нашему герою веру в чудо.

Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям! Арбитры дали два пенальти, три раза смотрели VAR — в общем, сделали всё возможное, чтобы игрок сорвал куш.

Ещё одно безумство в Бундеслиге

В поединке «Хоффенхайм» – «Штутгарт» выбор был сделан также в пользу мирного исхода. Встреча превратилась в непредсказуемый спектакль и испытание для нервной системы.

На 16-й минуте хозяева вышли вперёд, но ещё до перерыва гости ответили двумя точными выстрелами. В начале второго тайма Райан Сесеньон сравнял счёт, однако всё только начиналось.

В середине второго тайма Андрей Крамарич реализовал пенальти и снова вывел «Хоффенхайм» вперёд. В концовке «Штутгарт», которому было нечего терять, устроил навал, и на 93-й минуте капитан Марк-Оливер Кемпф сделал счёт равным. Что русскому хорошо, то немцам ничья.

Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы! Чудо случилось на 1900-й минуте. Точнее, на 10-й компенсированной минуте одного матча. Вы когда-нибудь о чём-то подобном слышали?

«Краснодар» разбудил испанского монстра

Во встрече «Севилья» – «Сельта» наш герой вполне логично поверил в хозяев. В октябре у команды Хулена Лопетеги была чудовищная серия – лишь одна победа в шести матчах. Всё изменилось после домашнего поединка с «Краснодаром».

Тогда «Севилья» сумела вырвать победу, уступая 1:2 и играя в меньшинстве. Красно-белые обрели уверенность, поэтому 1:2 с «Сельтой» к 36-й минуте никого не пугали.

В компенсированное к первому тайму времени хозяева сравняли счёт, а в концовке второго – забили ещё дважды. 4:2 на табло, и до воплощения мечты в реальность оставалось совсем немного.

Выиграть 5 миллионов за билет в кино? Спасибо обороне сборной России! А ещё спасибо руке защитника ЦСКА, в дополнительное время оказавшейся в самом ненужном месте. История гениальной ставки.

Королевский подарок вратаря «Барселоны»

В битве «Атлетико» и «Барселоны» автор экспресса взял победу хозяев. За предыдущие 17 матчей в Примере против сине-гранатовых у Диего Симеоне не был ни одной победы. Серия длилась с февраля 2012 года. Как вообще можно было ставить на «матрасников» при такой статистике?!

Оказывается, можно и нужно. На третьей компенсированной к первому тайме минуте гости выходили из обороны, а вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген зачем-то выскочил далеко за пределы штрафной. Проворный Янник Карраско прокинул мяч в «домик» голкиперу каталонцев и метров с 30 спокойно поразил пустые ворота!

У «Барселоны» был ещё целый тайм, чтобы отыграться и запороть ставку, но Месси и компания выглядели беспомощно. «Атлетико» грамотно довёл дело до победы, а нашего героя до фантастического выигрыша. Крошечные 20 рублей превратились в огромные 258 952 рубля. Поздравляем!

Отметим, что изначально возможность для столь внушительной ставки игроку дал букмекер. В БК «Фонбет» можно составить экспресс с любым коэффициентом — предела нет.

А какой ваш самый крупный сыгравший коэффициент? Пишите в комментариях.