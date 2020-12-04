«Трактор» — СКА. Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев не станут жалеть Брагина

5 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — СКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Трактора» идёт за 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — СКА 5 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — СКА 5 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — СКА (05.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

На субботу, 5 декабря, запланированы четыре матча. В 15:00 мск в Челябинске «Трактор» начнёт выяснять отношения со СКА. Вывеска что надо. Во-первых, соперники входят в число лидеров своих конференций. Во-вторых, санкт-петербуржцы имеют должок, который надо бы вернуть.

Команды пересекались совсем недавно, 18 ноября. Тогда «мишки» прервали победную серию подопечных Валерия Брагина, да ещё и не пропустили (1:0). Пока это единственный случай в регулярном чемпионате, когда «армейцы» ушли со льда без заброшенных шайб. Иван Федотов совершил 26 спасений, полевые здорово помогали вратарю.

Сейчас победные серии прервались, но это нормально. График плотный, отдыхать некогда, все допускают осечки. Челябинцы выдали отрезок из трёх поражений в пяти поединках. Накануне исправились, разобравшись с несчастным рижским «Динамо» (4:3). Правда, всё же пришлось понервничать.

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К середине второго периода преимущество гостей достигало трёх шайб. После чего, похоже, они просто расслабились. Рижане пару раз реализовали лишнего и вернулись в игру, хотя за очки всё же не зацепились. Пропускать «Трактор» в последнее время стал заметно больше, да и спецбригады просели. Это напрягает.

Впрочем, третье место в турнирной таблице Восточной конференции никуда не делось. 44 очка в 33 матчах, график отличный. Впереди ещё и домашняя серия, покидать родной город теперь предстоит только после паузы на второй этап Евротура. Самое время собраться с мыслями и добавить.

СКА тем временем потерпел два поражения подряд, в предыдущий раз подобное случалось в начале октября. А трижды кряду в нынешнем сезоне клуб ещё не проигрывал. В последнее время обнаружились проблемы с созиданием, голы стали даваться с заметным трудом. Еле дожали «Северсталь» (3:2), с «Салаватом Юлаевым» дошли до буллитов (3:2 Б).

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Затем уступили «Йокериту» (1:2 Б) и «Металлургу» (1:2). Обе игры получились довольно закрытыми и осторожными. В каждом из случаев «армейцы» открывали счёт и не могли развить успех. С финнами просто не повезло при равном хоккее, с «лисами» сбавили обороты в третьем периоде. Получили гол в меньшинстве, а вторую шайбу пропустили за 84 секунды до сирены, хотя моменты возникали редко. Спастись не успели.

Подопечные Валерия Брагина всё ещё идут вторыми на Западе, однако московское «Динамо» отстаёт всего на четыре очка. Да ещё и при игре в запасе. Так что надо добавлять. Правда, с челябинцами в последнее время у них не ладится. Два поражения подряд при одной заброшенной шайбе.

Возвращение на свой лёд должно придать импульс «мишкам». У СКА проблемы в атаке, а «Трактор» редко переносит оборонительные ошибки из матча в матч. Гости вполне могут зацепиться за очки, но скорее за счёт обороны, а не нападения. ИТМ 2.5 гола СКА за 1.90 смотрится нормально, 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.15 — ставка посмелее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — СКА 5 декабря 2020 года

Обе команды немного сбавили обороты. У СКА обнаружили трудности с созиданием, всего четыре шайбы за три последних матча. А «Трактор» по части организованности и дисциплины даст фору кому угодно, тем более на своём льду. Прервать неудачную серию «армейцам» будет сложно.

Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.15.