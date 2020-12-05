«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шварц, Шунин и Лесовой извинятся за разгром от Карпина

6 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.1 0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Арсенал» Тула 6 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Арсенал» (6.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 17-го тура чемпионата России упакована в три дня. На воскресенье, 6 декабря, запланированы три матча. В 16:30 мск на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» начнёт выяснять отношения с тульским «Арсеналом» в расчёте вернуться на победную колею. Хозяевам надо исправляться за провал с «Ростовом».



Справедливости ради, провал скорее по счёту (1:4), чем по качеству футбола. Бело-голубые играли далеко не лучшим образом, но при доле везения вполне могли зацепиться за очки. Тренерский штаб намудрил со стартовым составом из-за отсутствия Клинтона Н’Жи и оказался не готов к бодрому прессингу подопечных Валерия Карпина.



Игра всё равно оставалась открытой до середины второго тайма, но второй пенальти на ровном месте интригу убил. В общем, щелчок по носу получили, отрезок из 10 очков в четырёх турах прервался. Москвичи опустились на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. До «Ростова» два балла, то тройки лидеров — пять.

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Надо проделать работу над ошибками, благо все условия есть: своё поле, скромный соперник, недельный цикл подготовки. Тульский «Арсенал» устал находиться в опасной близости от зоны вылета и сменил тренера. Пока результаты не улучшились, всего два очка в пяти турах. Это при том, что в двух случаях долго играли в большинстве.



Умудрились разделить очки с «Ротором» на своём поле (1:1), играя в формате «11 на 10» с 37-й минуты. Причём пропустили в большинстве. Затем проиграли «Локомотиву» со счётом 0:1: соперник тоже остался вдесятером до перерыва, тоже отличился во втором тайме. Неделю назад остановили «Зенит» (0:0), но там действующий чемпион упустил пару-тройку железных моментов.



В общем, гордиться пока нечем. Голы даются с трудом, очков мало. Всего 14, это 13-е место и зона стыков. До зоны вылета всего четыре балла. Разумеется, шансы бело-голубых заметно выше. Они явно приободрились в атаке, а попытки мудрить с составом после разгрома в Ростове наверняка закончатся.

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Разница в уровне исполнителей существенная. Центр обороны у «канониров» не впечатляет, моменты у хозяев должны быть. Тяжеловесный Комличенко в последнее время расстраивает, 18-летний Тюкавин действует гораздо продуктивнее. На наш взгляд, хозяева забьют как минимум два мяча и добудут победу.



П1 за 1.80 выглядит отлично, туляки сейчас далеки от рабочего состояния. Альтернативные варианты — ИТБ 1.5 гола «Динамо» и Ф1 (-1) за 2.51. Что-то в духе 2:0 или 3:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Арсенал» 6 декабря 2020 года

«Динамо» неделю назад прервало удачный отрезок, разгромно уступив в Ростове. Если тренерский штаб сделает выводы по составу, то наверняка добудет победу. Туляки находятся в печальном состоянии — два очка в пяти последних турах, хотя дважды больше тайма действовали в большинстве. Линия позволяет взять П1 за 1.80, не видим смысла мудрить.



Ставка: победа «Динамо» за 1.80.