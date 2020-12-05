«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: Моуринью и Кейн поставят на место королей Лиги Европы

«Канониры» отличились только два раза за шесть последних туров АПЛ, а команда Моуринью сейчас на ходу.

6 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами в 4.00. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 6 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» (06.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге такими темпами успели добраться до 11-го тура.

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Программа 11-го тура чемпионата Англии продолжится 6 декабря четырьмя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Тоттенхэма» и «Арсенала», которая начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Северолондонское дерби никогда не бывает скучным.



Жозе Моуринью уже обжился в стане лилейно-белых, результаты прекрасные. За 10 туров в АПЛ пропустили всего лишь девять голов, что является лучшим показателем первенства на данный момент. А в пяти турах группового этапа Лиги Европы она достала мяч из сетки своих ворот только пять раз.



Три из них, к слову, пришлись на последний поединок с австрийским ЛАСКом. «Шпоры» в пятом туре гостили в Австрии и скатали сверхрезультативную ничью (3:3). Даже сам португальский тренер заявил, что они ещё легко отделались. Вполне справедливо, ведь англичане действительно, мягко говоря, валяли дурака.

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Впрочем, в общем и целом у «Тоттенхэма» плюс-минус порядок во всём. В английской Премьер-лиге клуб делит первое место с «Ливерпулем», набрав 21 балл за 10 игр, а в группе J Лиги Европы он с десятью очками идёт вторым. Правда, выход в 1/16 турнира уже обеспечен, можно разве что побороться в шестом туре с «Антверпеном» за первую строчку. Но особого значения она не имеет.



Нет никаких проблем у подопечных Жозе Моуринью и с результативностью. Команда в текущем сезоне в среднем за игру забивает практически 2,5 мяча. В атаке заправляет лидер и капитан Гарри Кейн, который по системе «гол+пас» за 10 матчей в АПЛ заработал уже 16 очков, а за пять матчей в Лиге Европы — восемь.



«Тоттенхэм» набрал солидную форму, чего не скажешь про его соседа, которому не хватает стабильности и эффективности на чужой половине. Команда Микеля Артеты здорово играет в Лиге Европы, даже лидирует в группе B с большим отрывом. В пяти турах получилось набрать все 15 возможных очков и забить 16 мячей лишь при трёх пропущенных.

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Однако выступление в родном чемпионате Англии, откровенно говоря, не впечатляет. Тут-то соперники посерьёзнее. Всего четыре победы в 10 турах, 13 очков в сумме и 14-е место вряд ли выглядят достойным результатом. С такой невнятной игрой рассчитывать на местечко в зоне Лиге чемпионов просто нереально.



Нападающие «канониров» совсем потерялись. В последних шести турах первенства забито всего два гола, никуда не годится. Даже один из аутсайдеров «Фулхэм» за это же время умудрился наколотить целых восемь. А Пьер-Эрик Обамеянг последний раз забивал в начале ноября, да и то в ворота «Манчестер Юнайтед» с пенальти.



На наш взгляд, в предстоящем поединке даже можно подумать над лобовой победой «Тоттенхэма» за уверенный коэффициент 2.10. В прошлом сезоне в домашней игре клуб Жозе Моуринью обыграл команду Микеля Артеты со счётом 2:1, хотя тогда «Арсенал» смотрелся недурно. Теперь же игра «канониров» оставляет желать лучшего, а «шпоры», напротив, на высоте.

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Вариант попроще — 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 1.73. Во-первых, в текущем розыгрыше АПЛ лилейно-белые не проигрывают уже девять туров кряду, забив в восьми из них. Во-вторых, такая ставка заходила в пяти из шести последних очных встреч в чемпионате Англии, когда ТТХ выступал в роли хозяев.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 6 декабря 2020 года

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне с Жозе Моуринью набрал шикарную форму, забивает клуб достаточно, а пропускает не так часто. На наш взгляд, он снова сможет взять северолондонское дерби. «Арсенал» сейчас феерит в Лиге Европы на фоне слабых соперников, но игры АПЛ даются с огромным трудом. Сильно не хватает голов. Предпосылок для изменения вектора мы не видим.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.10.