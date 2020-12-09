Красно-синие обыграли «Авангард» в 17 из 19 предыдущих матчей, лишь раз сделав это за пределами основного времени.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Хартли, Емелин и Зернов снова не справятся с машиной Никитина

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.47, успех ЦСКА идёт за 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 10 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 10 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — ЦСКА (10.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, а следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На четверг, 10 декабря, запланированы всего три матча, зато два из них обещают быть очень яркими. В 17:00 мск в Балашихе «Авангард» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Естественно, это гвоздь программы. Ведь речь идёт о битве первой и третьей команды сводной таблицы КХЛ на данный момент.

ЦСКА привычно лидирует в Западной конференции с внушительным отрывом. 55 очков в 35 поединках, график потрясающий. Ближайший преследователь отстаёт на семь баллов. Стабильность поразительная: строго по два-три поражения в месяц, всё остальное — победы. Причём как правило в основное время.

Потянуть такой темп конкуренты неспособны. Запас свежести у подопечных Игоря Никитина должен быть внушительным. Они не играли с 3 по 8 декабря, а накануне в очень нервной встрече дожали «Торпедо» (2:1). Открыли счёт в дебюте второго периода, на 54-й минуте всё же пропустили, но почти сразу же вернули лидерство.

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Несмотря на низкую результативность, хоккей получился бодрым. В нужный момент сработало меньшинство, а после финальной сирены даже состоялась потасовка. В общем, нервы выплеснули, победу добыли. Полёт нормальный. Хотя с «Авангардом», понятно, будет ещё тяжелее.

У омичей расписание похожее. Тоже получили 4,5 дня отдыха в начале декабря, только успели выйти на лёд уже дважды. Сперва прервали победную серию в Череповце (1:2 Б). Абсолютно по делу — 40 минут выглядели крайне вяло, включились ближе к концу. Повезло дойти до овертайма.

Зато во вторник обыграли «Автомобилист» (3:1). Ничего лишнего не делали, показали потрясающую реализацию — три шайбы с 16 бросков. Два гола из трёх пришли с «пятачка», а единственную шайбу фактически пропустили в меньшинстве. Костин успел вернуться на лёд, но по инерции уральцы продолжили атаковать и забили.

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«Ястребы» по-прежнему располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Ак Барса» составляет три очка, зато есть две игры в запасе. Конкуренты немного отстают. До паузы на Кубок Первого канала осталось два поединка — с ЦСКА и «Витязем».

Проблема в том, что у Боба Хартли с красно-синими категорически не ладится. Справедливости ради, до канадца ситуация выглядела примерно так же. Достаточно сказать, что в 19 предыдущих очных встречах москвичи лишь однажды уступили в основное время. И ещё один раз — в овертайме. Плюс 17 побед. 16 из которых в основное время.

Статистика, конечно, угрожающая. Игорь Никитин любит увлекаться ротацией против команд из соседней конференции, но равная линия букекеров всё же вызывает вопросы. Состав у гостей сильнее, статистика полностью на их стороне, никаких проблем со свежестью быть не должно.

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Брать ли П2 за 2.48 — дело вкуса, линия позволяет подстраховаться и взять П2 с нулевой форой за 1.93. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за те же 1.93. Забивают «омичи» в последнее время не так много.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 10 декабря 2020 года

«Авангард» в начале декабря выглядит не лучшим образом. ЦСКА недавно получил 4,5 дня на восстановление и будет крайне свеж, а потому равная линия букмекеров вызывает вопросы. Красно-синие в любом состоянии обыгрывали «ястребов» в последние годы: 17 побед из 19 возможных, 16 из них — в основное время. П2 с нулевой форой выглядит надёжно.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.93.