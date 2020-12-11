Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов: эксперты посчитали вероятные расклады

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 уже завершился. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в Ньоне в понедельник, 14 декабря. Удивительно, но букмекеры принимают ставки на возможные пары. Более того, коэффициенты на разные расклады сильно отличаются. Ниже мы разберём причины, казалось бы, парадоксальных котировок. На самом деле они объективны.

По правилам УЕФА, в 1/8 финала победители квартетов сыграют с командами, занявшими вторые места. Есть два ограничения: соперниками не могут стать коллективы из одной группы и из одной страны.



Первый пункт уменьшает количество потенциальных оппонентов с восьми до семи, а второй – индивидуален для каждой команды. Среди 16 участников 1/8 финала по четыре представителя Испании и Германии, по три коллектива из Италии и Англии, а также по одному из Франции и Португалии.

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У «Порту» и «ПСЖ» априори по семь возможных соперников – это единственные оставшиеся в турнире представители своих стран. У «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити» также по семь потенциальных оппонентов. Эта троица выступает в АПЛ, но все они заняли первое место в своих группах.



По шесть вариантов есть у «Барселоны», «Севильи», «Атлетико М», «Аталанты» и «Лацио». Испанцы не могут сыграть с «Реалом», а итальянцы – с «Ювентусом».



По пять раскладов существует для «Ювентуса» и четырёх представителей Бундеслиги. С немцами всё просто: «Бавария» и «Боруссия Д» выиграли свои группы, а «РБ Лейпциг» и «Боруссия М» финишировали вторыми.



И лишь у «Реала» только четыре потенциальных оппонента. «Сливочные» не могут сыграть с занявшими второе место «Барселоной», «Севильей» и «Атлетико», а с «Боруссией М» команда Зидана выступала в одной группе.



Поэтому самая вероятная пара в 1/8 финала Лиги чемпионов – «Реал» – «РБ Лейпциг». Так как из оставшихся потенциальных соперников «сливочных» именно у «быков» меньше всего вариантов. Математические выкладки подтверждают букмекеры. Коэффициент на выбранный расклад составляет 3.00.

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Чтобы не мучить вас вероятностями, рассмотрим остальные самые вероятные пары и котировки при условии вычета уже выбранных команд:



● «Ювентус» – «Боруссия М», коэффициент 3.50;



● «Бавария» – «Барселона», 4.00;



● «Боруссия Д» – «Атлетико М», 4.20;



● «ПСЖ» – «Лацио», 6.50;



● «Челси» – «Аталанта», 7.00;



● «Манчестер Сити» – «Севилья», 7.00;



● «Ливерпуль» – «Порту», 8.20.



Центральной выглядит возможная встреча «Баварии» и «Барселоны». Легендарные 8:2 навечно останутся в истории европейского футбола.

В противостоянии соперников «Зенита» и «Локомотива» могут сойтись «Боруссия Д» и «Атлетико М». У Алексея Миранчука и его «Аталанты» высоки шансы на поездку в Англию. Необязательно в Лондон, аналогичная вероятность на перелёт в Ливерпуль и Манчестер.

Если говорить об итогах всего турнира, то здесь букмекеры видят фаворитом «Баварию». Поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 3.75. Далее в списке кандидатов идут «Манчестер Сити» (5.00), «Ливерпуль» (7.00) и «ПСЖ» (10.00).



Пожалуй, самым переоценённым выглядит «Манчестер Сити». Каждый год аналитики называют команду Хосепа Гвардиолы одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, но ведь «горожане» даже до финала не добирались. Английский гранд слишком предсказуем, что в очередной раз не так давно показал «Тоттенхэм» Жозе Моуринью.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

Из теневых фаворитов отметим «Реал» (коэффициент 15.00) и «Атлетико М» (17.00). В составе обоих мадридских клубов опытные тренеры, исполнители мирового уровня и постепенно завершающаяся перестройка. До плей-офф ещё много времени, чтобы улучшить игру.



А какие пары в 1/8 финала хотели бы увидеть вы? Пишите в комментариях.