«Эйбар» — «Реал». Прогноз: Зидан, Рамос и Бензема не оставят шансов любимому клиенту

20 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эйбар» — «Реал Мадрид» 20 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Реал» 20 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.94.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Реал» (20.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере добрались до 14-го тура.

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Программа завершится в субботу, 20 декабря, четырьмя матчами. Наиболее поздний стартует в 23:00 мск. «Эйбар» на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» сразится с «Реалом». Соперники не лучшим образом начали сезон, но в последнее время добавили. Зимой выступают выше всяких похвал.



Хозяева не проигрывают на протяжении пяти туров. Правда, победа на указанном отрезке всего одна, но для скромного коллектива важнее стабильно набирать очки. А с этим проблем нет. Обыграли в гостях «Бетис» (2:0), а также разошлись миром с «Уэской» (1:1), «Хетафе» (0:0), «Валенсией» (0:0) и даже «Реалом Сосьедад» (1:1).



Как видно, уровень оппозиции был вполне неплохим. Больше того — в Сан-Себастьяне смотрелись активнее и вполне могли одолеть одного из лидеров Ла Лиги. Но и так недурно: 15 очков, 12-е место в турнирной таблице. Тут, правда, нужно сделать скидку на плотность. Идущая последней «Уэска» отстаёт всего на четыре пункта.

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«Реал» к концу ноября оказался на грани пропасти. Однако умение забирать важнейшие матчи при Зинедине Зидане никуда не делось. В Лиге чемпионов в нужный момент собрались и не оставили шансов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, забрав первое место в группе. На внутренней арене ещё веселее — три победы подряд над крепкими оппонентами.



Сперва задушили «Севилью» (1:0). Действовали незрелищно, зато надёжно. Моментов у красно-белых фактически не было. Дальше образцово-показательно разобрали «Атлетико» — 2:0. Владели полным преимуществом, вполне могли оформить разгром. И в среду обыграли «Атлетик» из Бильбао.



Вот тут получилось не слишком уверенно. Баски остались в меньшинстве уже на 13-й минуте, однако имели шансы зацепиться за ничью. Пришлось понервничать. На 92-й минуте Весга запорол выход один на один с Тибо Куртуа, а в ответной атаке Лука Модрич и Карим Бензема оформили третий мяч (3:1).

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Ударный отрезок позволил заметно улучшить ситуацию. Теперь в Примере троевластие: «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Реал» набрали по 26 очков. У «матрасников», впрочем, две игры в запасе, но в любом случае удалось сделать главное — не отпустить прямого конкурента. До возвращения Лиги чемпионов времени много, календарь будет примерно равным. Должно быть интересно.



«Эйбар» неплох, прежде всего — в обороне. Это организованный коллектив, который редко допускает ошибки. Вот только с мадридцами у него категорически не ладится. 10 поражений, ничья и победа в 12 очных встречах, разница голов — 8:32. Как правило, «сливочные» берут верх вне зависимости от места проведения, имён тренеров и состояния команд.



В шести из семи предыдущих случаев «Реал» забивал как минимум дважды. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Реала» за 2.24 и Ф2 (-1) за 1.91. Разгрома тут не ждём, а вот победу на классе с разницей в пару мячей — вполне. Что-то в духе 3:1 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Эйбар» — «Реал» 20 декабря 2020 года

«Эйбар» набрал форму — не проигрывает уже пять туров, поднялся в середину таблицы. Вот только «Реал» тоже хорош. Три победы подряд над крепкими соперниками. А с «оружейниками» мадридцы играют здорово всегда и везде — 31 очко из 36 возможных, в шести из семи последних случаев забивали как минимум дважды. Возьмём Ф2 (-1) за 1.91.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.91.