«Парма» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Пирло и Дибала сядут на хвост «Милану» с «Интером»

19 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 8.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура Серии А «Парма» — «Ювентус» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Парма» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус» (19.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 13-го тура.

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Он откроется в субботу, 19 декабря, сразу тремя поединками. Наиболее поздний из них стартует в 22:45 мск. «Парма» на стадионе «Эннио Тардини» сразится с «Ювентусом». Имя фаворита вопросов не вызывает, хотя лёгкой прогулки у действующего чемпионата Италии быть не должно.



Дело в том, что «крестоносцы» набрали хороший ход после слабого начала сезона. В восьми предыдущих турах потерпели всего одно поражение. Правда, по всем статьям. На выезде уступили «Роме» со счётом 0:3. Интрига умерла ещё в первом тайме, когда счёт стал разгромным. Гости за 90 минут сподобились на один удар.



Во всех остальных случаях удавалось цепляться за очки, а на своём поле жёлто-синие не проигрывали аж с 20 сентября. Тогда в первом туре не выстояли под напором «Наполи» (0:2). Вроде бы результаты приличные, однако в турнирной таблице Серии А лишь 14-е место с 12 очками.

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Прежде всего, очень много ничьих. Собственно, «Парма» — самая миролюбивая команда первенства. Ровно половина от всех встреч остались без победителя. И тут надо добавить, что довольно часто подопечные Фабио Ливерани отскакивали. Достаточно вспомнить 2:2 с «Интером», 0:0 с «Фиорентиной» и 2:2 с «Миланом».



Во всех случаях соперники смотрелись заметно острее, но реализация оставляла желать лучшего. И второй момент — низкая результативность. Всего 12 голов, для чемпионата Италии последних лет показатель скромный. Меньше только у несчастного «Кротоне», который замыкает таблицу.



«Ювентус» тем временем постепенно набирает обороты. В Лиге чемпионов разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в плей-офф с первого места в группе. В чемпионате Италии забрался на третью строчку — 24 очка, опережает «Рому» по дополнительным показателям. До «Интера» три пункта, до «Милана» — четыре.

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В среду не смог дожать «Аталанту» (1:1), хотя смотрелся заметно лучше. Единственный мяч пропустили после потери на своей половине. Затем Криштиану Роналду не реализовал пенальти, а больше всех разочаровал Пауло Дибала. Принимал много неуместных решений, пижонил, регулярно терял мяч.



Впрочем, полёт нормальный. Да и соперник далеко не самый мощный. «Парма» после повышения в классе пересеклась с туринцами четырежды. Одна ничья (3:3) и три поражения с разницей в один мяч. Много «крестоносцы» не пропускают, но забивают тоже редко. Вырисовывается не самая результативная игра, в которой шансы гостей заметно выше.



Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.15. «Парма» дома хороша и бой наверняка даст, но разница в исполнительском мастерстве должна сказаться. Ждём чего в духе 1:2 или 0:2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус» 19 декабря 2020 года

«Парма» редко проигрывает, особенно на своём поле. Уступили только «Наполи», было это в первом туре. А вот с голами беда, реже забивает лишь замыкающий таблицу «Кротоне». «Ювентус» постепенно набирает обороты, а состав близок к оптимальному. Скорее всего, «крестоносцы» дадут бой, но разница в уровне исполнителей окажется решающим фактором.



Ставка: победа «Ювентуса» в 1-2 мяча за 2.15.