«Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз: Ареола и Митрович не остановятся на «Ливерпуле» и «Лестере»

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Ньюкасла в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех лондонцев оценён букмекерами в 2.93. А ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Фулхэм» 19 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Фулхэм» (19.12.2020)
На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь 13-й тур английской Премьер-лиги, как пора браться за 14-й, всё самое интересное впереди.
Программа 14-го тура чемпионата Англии откроется 19 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в субботу «Ньюкасл Юнайтед» сразится с лондонским «Фулхэмом». Начнётся встреча в 23:00 мск, а пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
«Сороки» продолжают чередовать победы с поражениями. В целом, идут пока неплохо, но стабильности не хватает. После двух подряд побед в прошлом туре уступили «Лидсу» со счётом 2:5. Держались бодро до середины второго тайма, даже сравняли счёт, но завалили концовку и пустили три мяча после 77-й минуты.
В турнирной таблице команда Стива Брюса привычно задержалась в середине, а точнее, на 14-й строчке, набрав 17 баллов. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё составляет восемь пунктов, но подняться выше будет трудно. До топ-5 не хватает шести баллов, так что родная позиция в районе 12-15 места вряд ли куда-то денется.
«Фулхэм» по-прежнему плетётся в зоне вылета, у него как раз девять очков и 18-я позиция. Правда, отчаиваться слишком рано, даже от 16-го места лондонцев отделяют только два очка. При этом они с каждым матчем в АПЛ чувствуют себя всё увереннее, потихоньку начав кусать фаворитов.
За четыре последних тура «дачники» проиграли всего один раз и набрали пять из 12 возможных очков, что для аутсайдера весьма неплохо. Получилось даже обыграть на выезде «Лестер Сити» (2:1), а также обокрасть дома «Ливерпуль» (1:1). Также состоялась скучная нулевая ничья в прошлом матче с «Брайтоном».
Единственное поражение на этом отрезке пришлось на выезд к «Манчестер Сити». Гости тогда проиграли со счётом 0:2, так и не создав ничего по-настоящему опасного у ворот Эдерсона. Однако тут стоит сказать, что «горожане» на своём поле считаются фаворитами практически с любым соперником.
Букмекеры справедливо не могут отдать кому-то из пары «Ньюкасл» – «Фулхэм» предпочтение. «Сороки» играют очень нестабильно дома, одержав три победы и потерпев три поражения. А «дачники» – аутсайдеры, но в последнее время выглядят не так плохо. Ожидается игра на три результата.
На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.87. «Ньюкасл» в последних трёх турах забивал по два мяча, однако оборона регулярно сбоит. Клуб пропустил ровно 10 раз за пять последних игр, многовато будет. Без моментов гости точно не останутся.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Фулхэм» 19 декабря 2020 года
Букмекеры справедливо не могут отдать кому-то из пары «Ньюкасл» – «Фулхэм» предпочтение, ожидается игра на три результата. «Сороки» в последних трёх турах забивали по два мяча, но оборона регулярно сбоит. «Фулхэм» же в последнее время выглядит неплохо, своих моментов он наверняка дождётся. Так что проверим голы в обе стороны.
Ставка: обе забьют за 1.87.
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