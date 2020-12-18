«Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз: Ареола и Митрович не остановятся на «Ливерпуле» и «Лестере»

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«Ньюкасл» — «Фулхэм», 19 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата Англии, смотреть онлайн

«Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз на матч 19.12.2020
Алексей Анисимов
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В последних пяти играх АПЛ «Ньюкасл» пропустил десять раз, а новичок постепенно осваивается в элите.
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19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Ньюкасла в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех лондонцев оценён букмекерами в 2.93. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Фулхэм» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Фулхэм» (19.12.2020)

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
19 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Фулхэм
Лондон

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь 13-й тур английской Премьер-лиги, как пора браться за 14-й, всё самое интересное впереди.

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Программа 14-го тура чемпионата Англии откроется 19 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в субботу «Ньюкасл Юнайтед» сразится с лондонским «Фулхэмом». Начнётся встреча в 23:00 мск, а пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

«Сороки» продолжают чередовать победы с поражениями. В целом, идут пока неплохо, но стабильности не хватает. После двух подряд побед в прошлом туре уступили «Лидсу» со счётом 2:5. Держались бодро до середины второго тайма, даже сравняли счёт, но завалили концовку и пустили три мяча после 77-й минуты.

В турнирной таблице команда Стива Брюса привычно задержалась в середине, а точнее, на 14-й строчке, набрав 17 баллов. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё составляет восемь пунктов, но подняться выше будет трудно. До топ-5 не хватает шести баллов, так что родная позиция в районе 12-15 места вряд ли куда-то денется.

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Лондонцы забили лишь три раза в девяти последних турах АПЛ. Один из голов – с пенальти.

«Фулхэм» по-прежнему плетётся в зоне вылета, у него как раз девять очков и 18-я позиция. Правда, отчаиваться слишком рано, даже от 16-го места лондонцев отделяют только два очка. При этом они с каждым матчем в АПЛ чувствуют себя всё увереннее, потихоньку начав кусать фаворитов.

За четыре последних тура «дачники» проиграли всего один раз и набрали пять из 12 возможных очков, что для аутсайдера весьма неплохо. Получилось даже обыграть на выезде «Лестер Сити» (2:1), а также обокрасть дома «Ливерпуль» (1:1). Также состоялась скучная нулевая ничья в прошлом матче с «Брайтоном».

Единственное поражение на этом отрезке пришлось на выезд к «Манчестер Сити». Гости тогда проиграли со счётом 0:2, так и не создав ничего по-настоящему опасного у ворот Эдерсона. Однако тут стоит сказать, что «горожане» на своём поле считаются фаворитами практически с любым соперником.

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Букмекеры справедливо не могут отдать кому-то из пары «Ньюкасл» – «Фулхэм» предпочтение. «Сороки» играют очень нестабильно дома, одержав три победы и потерпев три поражения. А «дачники» – аутсайдеры, но в последнее время выглядят не так плохо. Ожидается игра на три результата.

На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.87. «Ньюкасл» в последних трёх турах забивал по два мяча, однако оборона регулярно сбоит. Клуб пропустил ровно 10 раз за пять последних игр, многовато будет. Без моментов гости точно не останутся.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Фулхэм» 19 декабря 2020 года

Букмекеры справедливо не могут отдать кому-то из пары «Ньюкасл» – «Фулхэм» предпочтение, ожидается игра на три результата. «Сороки» в последних трёх турах забивали по два мяча, но оборона регулярно сбоит. «Фулхэм» же в последнее время выглядит неплохо, своих моментов он наверняка дождётся. Так что проверим голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.87.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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