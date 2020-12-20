«Витязь» — «Йокерит». Прогноз: Сёмин, Артюхин и Малыхин сядут на хвост «Спартаку» в КХЛ

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.91, успех «Витязя» идёт за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Йокерит» 21 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Витязь» — «Йокерит» 21 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — «Йокерит» Хельсинки

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На понедельник, 21 декабря, запланированы четыре матча.

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В 19:30 мск в Подольске «Витязь» начнёт выяснять отношения с «Йокеритом». Формально соперники занимают соседние места в турнирной таблице Западной конференции. Больше того — разница составляет всего два очка. В то же время по факту положение существенно отличается.

Дело в том, что финны дважды уходили на карантин, а потому сыграли заметно меньше остальных. Они провели на пять встреч меньше, чем «Северсталь», «Спартак» и «Витязь», с которыми соседствуют в таблице. 39 баллов и восьмая строчка в конференции более чем условны. По потерянным очкам уступают только ЦСКА.

Результаты были в порядке. Не так давно набирали очки в шести матчах подряд, благодаря чему закрепились в зоне плей-офф. Правда, затем дважды отлетели от «Ак Барса» в Казани. Играть пришлось два дня подряд, оба раза получили по 1:4. Хотя в одном из случаев имели основания жаловаться на судейство.

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У «Витязя» ситуация заметно печальнее. 37 очков, девятое место в Западной конференции. Ниже не упасть — «Сочи» сильно отстал, а про рижское «Динамо» даже говорить не хочется. Вот только для попадания в плей-офф этого мало. «Северсталь» сохраняет стабильность, «Спартак» пришёл в себя после выездного турне.



В общем, отставание от седьмой строчки составляет три балла. Категорически не хватает стабильности — даже два хороших матча кряду удаётся провести крайне редко. Впрочем, на паузу клуб из Подольска ушёл в хорошем настроении. На своём льду одолели «Авангард» со счётом 4:3, причём абсолютно по делу. Вели с середины первого периода.

Состав у «Йокерита», пожалуй, покрепче, но перекос в линии кажется чрезмерным. На гостей дают меньше двойки, хотя в пользу «Витязя» есть сразу несколько аргументов. Первый — свой лёд. Второй — кадровые проблемы оппонента. Двое хоккеистов «шутов» (Толванен, Лехтонен) на днях отправились в НХЛ, это заметные потери.

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Кроме того, несколько человек были вызваны в сборные Финляндии и Швеции на Кубок Первого канала. От Москвы до Подольска совсем недалеко, однако нормального отдыха игроки не имели, больше того — ещё 20 декабря они выходили на лёд за национальную команду, а уже на следующий день нужно играть за клуб.

В связи с этим им будет сложно показать максимум. Потому создаётся ощущение, что букмекеры недооценивают хозяев. К слову, единственную очную встречу в нынешнем сезоне они забрали (4:3 Б). Мы бы выбирали между Ф1 (+1) за 1.68 и ИТБ 2 гола «Витязя» за 1.67.

Результативность у команды из Московской области в последнее время неплохая. Вариант посмелее — победа «Витязя» с нулевой форой за прекрасный коэффициент 2.65. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Йокерит» 21 декабря 2020 года

«Витязь» перед перерывом выдал несколько хороших матчей. Единственную очную встречу в сезоне он забрал, но дело в другом. Толванен и Лехтонен отправились из «Йокерита» в НХЛ, а сразу несколько человек были вызваны на Кубок Первого канала. Они вряд ли будут в оптимальном состоянии при такой нагрузке, что повышает шансы хозяев.

Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 2.65.