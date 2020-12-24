«Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт с Ингсом продолжат давить на «МЮ» и «Челси»

«Святые» отстают от второго места всего на три очка, а новичок АПЛ находится в зоне вылета.

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Саутгемптон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Фулхэма» оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Саутгемптон» 26 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Саутгемптон» (26.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

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Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Но Boxing Day — это святое. Впереди 15-й тур чемпионата Англии, который стартует в субботу, 26 декабря, шестью матчами. В 18:00 мск в Лондоне «Фулхэм» на стадионе «Крэйвен Коттедж» начнёт выяснять отношения с «Саутгемптоном».



«Дачники» очень тяжело вкатывались в сезон, но к зиме адаптировались к элитному дивизиону. В пяти последних турах потерпели всего одно поражение. Да и то в гостях от «Манчестер Сити» (0:2). Справедливости ради, уступили без вариантов. Моментов не было, за 90 минут один раз попали в створ.



Зато в остальных случаях неизменно цеплялись, хотя уровень оппозиции никак нельзя назвать слабым. Хлопнули в гостях «Лестер Сити» (2:1), что в принципе редко кому удаётся. Выстояли под напором «Ливерпуля» (1:1), пропустив только в концовке с пенальти. А затем разошлись миром с двумя середняками.

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Сперва обошлись без голов с «Брайтоном», затем обменялись точными ударами с «Ньюкаслом». В первом случае всё по делу, а вот с «сороками» получилось обидно. Смотрелись лучше, забили, однако в середине второго тайма получили пенальти и красную карточку. Ничью удержали без особых проблем, претендовать на большее вдесятером было трудно.



Неплохой отрезок позволил «Фулхэму» подтянуться к конкурентам. 10 очков, 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Это по-прежнему зона вылета, но теперь отставание от спасительной 17-й строчки составляет всего два пункта. При такой игре шансы на выживание будут осязаемыми.



«Саутгемптон» тем временем штурмует зону еврокубков. В последнее время немного сбавил обороты: не дожал в гостях «Арсенал» (1:1), хотя полчаса действовал в большинстве. И уступил «Манчестер Сити» в родных стенах (0:1). В первом тайме вполне мог сравнять счёт, а вот после перерыва «горожане» засушили игру. Моментов у «святых» фактически не имелось.

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24 очка, седьмое место. Даже до идущего вторым «Лестер Сити» всего три пункта. Работа Ральфа Хазенхюттля заслуживает самых тёплых слов, но неудачный отрезок нужно прерывать как можно скорее, ведь конкурентов предостаточно. Статистика очных встреч полностью на стороне «сотона».



Пять побед и всего одно поражение в восьми предыдущих случаях. Цифры отличные. Состав у гостей крепче, а на чужом поле они были хороши как в прошлом, так и в нынешнем сезоне. Лишь одно поражение в семи выездных матчах — в сентябре от «Кристал Пэлас» (0:1), где смотрелись заметно лучше.



С тех пор среди прочих успели навестить «Челси», «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Не проиграли ни разу, неизменно забивали. На таком фоне логично взять П2 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.70. Альтернатива — Х2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.85. «Дачники» в последнее время довольно результативны, а «святые» в принципе показывают агрессивный и динамичный футбол. Скучно тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Саутгемптон» 26 декабря 2020 года

«Саутгемптон» чуть сбавил обороты: не дожал «Арсенал» на «Эмирейтс», уступил «Манчестер Сити». Однако по-прежнему чувствует себя комфортно, отставая от второй строчки всего на три очка. Состав у «святых» крепче, на выезде они хороши. «Фулхэм» к зиме добавил, но по-прежнему находится в зоне вылета. П2 с нулевой форой выглядит надёжно.



Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.70.