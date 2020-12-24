Клопп уходит в отрыв в АПЛ, а вместо Гвардиолы у «Ливерпуля» в конкурентах Сульшер!

Чемпионат Англии взял небольшую паузу, нужно набрать воздуха в лёгкие перед затяжным рывком в Boxing day. В ближайший месяц команды сыграют сразу семь туров, традиционная английская забава. Давайте посмотрим, с какими достижениями подошли команды, возможно, к главному отрезку сезона.

Клопп лидирует, Сульшер сменил Гвардиолу

После 14 туров лидирует «Ливерпуль», у команды Юргена Клоппа 31 очко. Мерсисайдцам даже удалось создать себе небольшой отрыв – от идущего вторым «Лестера» уже 4 очка. Коэффициент на чемпионство «Ливера» уже довольно низкий – 1.95.



Конкурентом букмекеры видят, конечно, «Ман Сити», но пока подопечные Пепа Гвардиолы на непривычно низком 8-м месте, отставая на 8 очков. Правда, у «горожан» на одну игру меньше. Поставить на чемпионство можно с коэффициентом 3.40.



Но свято место пусто не бывает. Серию хороших результатов выдал «МЮ», и вот уже команда Сульшера третья, причём тоже с игрой в запасе. Пока что есть сомнения в том, что «Юнайтед» сможет без спадов пройти остаток дистанции, есть они и у аналитиков букмекерских контор. Коэффициент на чемпионство «МЮ» — 11.00.



А вот на «Лестер», который идёт уже привычно наверху, дают сразу 28.00. В подопечных Брайана Роджерса не верят, «лисы» попытаются наказать скептиков за это. Пока «Лестер» идет вторым. Эксперты оценили выше шансы выиграть АПЛ «Челси» (коэффициент 12.00) и «Тоттенхэма» (19.00). Плотность в таблице сейчас очень высока, отсюда и такие разлеты. Уже в ближайшем туре «Лестеру» играть с «МЮ» — важнейший матч для обеих команд.



А вот в кого не верится совсем, так это в «Арсенал». Сезон у Микеля Артеты и его команды совсем не задался. 15-е место, 14 очков в 14 матчах. Всего 4 от зоны вылета и уже 17 от лидера – неудивительно, что такие ужасные показатели привели к запредельному коэффициенту на победу «канониров» — 800.00. Веры в чудесное преображение нет.

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«Шеффилд» и «Вест Бромвич» обречены

Внизу таблицы всё тоже очень плотно. Совсем всё плохо только у «Шеффилд Юнайтед», который ни разу не выиграл в 14 матчах и набрал всего 2 очка. Играть ещё много, но букмекеры уверены – парням из Шеффилда уже стоит задуматься о сборе чемоданов в Чемпионшип – коэффициент на вылет 1.20.



Чуть выше шансы «Вест Бромвича», но и в его вылете аналитики не сомневаются. Коэффициент 1.25. «Дрозды»набрали на 5 очков и на 1 победу больше «Шеффилда», но перспективы их крайней туманны.



А вот кто станет третьим неудачником – вопрос. Пока на 18-й строчке «Фулхэм», от спасения «дачников» отделяет 2 очка. Коэффициент на вылет этого клуба – 1.75. В конкурентах «Фулхэма» — «Бернли» (13 очков, коэффициент 3.00, «Брайтон» (12, 4.70) и «Ньюкасл» (18, 4.70). А вот например в «Кристал Пэласе» уверенность у букмекеров есть – на вылет этой команды можно поставить за 9.00, хотя очков у них столько же, сколько и у «Ньюкасла».



В этой компании оказался и «Арсенал», на вылет «канониров» можно поставить за 19.00. Пока это выглядит фантастикой, но кто знает. За 15.00 можно поставить на вылет «Лидса», хотя этого, наверное, не желает никто – уж очень интересно следить за игрой команды Марсело Бьелсы.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

Салах – лучший бомбардир. Помешать может только Варди

У букмекеров практически нет сомнений, что больше всех голов в этом сезоне АПЛ забьёт Мохаммед Салах. Форвард «Ливерпуля» отличился уже 13 раз, это почти гол за игру. Так что если не случится травм или болезней, Салах должен выиграть. Коэффициент на его победу 2.50.



Самый реальны конкурент – нападающий «Лестера» Джейми Варди, у которого 11 голов. Ставки на него принимают за 5.00. За 6.00 можно поставить на Гарри Кейна, но у того только 9 голов. А вот у Сон Хын Мина и Доминика Кэлверт-Льюина по 11 мячей, и коэффициент на победу любого из них – 11.00.



Boxing day приближается. Самое время делать ставки на итог сезона и начинать болеть за свою команду. Удачи!