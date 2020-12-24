МЧМ-2021. Ждем финал Россия – Канада и искрометный хоккей от команды Ларионова!

Большой гид по МЧМ-2021. Смотрим в Новый год и болеем за наших!

25 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2021. Сборная России под руководством Игоря Ларионова – один из главных претендентов на золотые медали. Игры чемпионата пройдут в канадском Эдмонтоне. Хоккей под шампанское и мандарины – лучший выбор на новогодние праздники!

Где пройдет МЧМ-2021

В этом году молодежный чемпионат мира пройдет в 45-й раз. Матчи пройдут в Канаде. Изначально предполагалось, что турнир примут 2 города: Эдмонтон и Ред-Дир. Но, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, организаторы решили провести все матчи в Эдмонтоне, на арене «Роджерс Плэйс». К сожалению, игры пройдут без зрителей.

В какие даты пройдет молодежный чемпионат мира-2021

Турнир стартует 25 декабря, а финал состоится рано утром 6 января по московскому времени. В МЧМ-2021 примут участие 10 команд, особенность этого чемпионата в том, что в этом году никто не покинет элитный дивизион.

С кем сыграет сборная России на МЧМ-2021

Команда Игоря Ларионова попала в группу B вместе со сборными США, Швеции, Чехии и Австрии. Четыре команды из 5 попадут в четвертьфинал. В другой пятерке сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.

Стартует наша сборная матчем против команды США. Начало встречи – в 05:30 мск 26 декабря.

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Где смотреть матчи МЧМ-2021

Новогодний подарок для российских болельщиков сделал Первый канал. Все матчи сборной России можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире, а также на сайте телеканала.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2021

Матчи группового этапа команда Игоря Ларионова сыграет еще в 2020 году, а вот плей-офф начнется уже в 2021-м. Расписание матчей России на групповом этапе выглядит так:

26 декабря 05:30 мск – Россия – США



28 декабря 05:30 мск – Россия – Чехия



30 декабря 05:30 мск – Россия – Австрия



31 декабря 05:30 мск – Россия — Швеция

Состав сборной России на молодежный чемпионат мира – 2021

В заявку сборной России на МЧМ-2021 попали 25 хоккеистов. Полностью состав нашей команды выглядит следующим образом.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск), Артемий Князев («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Коэффициенты букмекеров на МЧМ-2021

По оценке букмекеров, главный фаворит МЧМ-2021 – сборная Канады. Даже несмотря на то что «Рейнджерс» не отпустил Алексиса Лафренье, состав канадцев очень грозный. В первом раунде драфта выбрали 20 хоккеистов из этого состава. На победу «Кленовых листьев» можно поставить за 2.90. Шансы сборной России аналитики оценили чуть-чуть ниже – коэффициентом 3.30. Кстати, эти команды провели товарищеский матч перед стартом турнира – со счетом 1:0 победили канадцы.

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Кроме того, в числе фаворитов турнира сборная США (коэффициент 5.00), Финляндия и Швеция (по 7.50). Шансы остальных команд букмекеры оценили значительно ниже. Отметим, что довольно серьезно упали котировки на победу шведов. Причина – в эпидемии коронавируса, которая лишила «Тре Крунур» ряда ведущих игроков.

Кроме того, букмекеры принимают ставки на то, кто сыграет в финале. Конечно, большая часть болельщиков ждет финала Россия – Канада. И, кажется, он вполне вероятен. Поставить на такой суперфинал можно с коэффициентом 2.90. За 3.20 можно сделать ставку на североамериканский финал Канада – США, а за 4.00 – на решающую битву между Россией и США.

Главное событие новогодних праздников в мире спорта уже совсем близко! Самое время сделать свои ставки и болеть за наших! Удачи!