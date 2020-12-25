«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит кошмар Артеты. Чемпионшип не кажется шуткой

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.33. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» 26 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» (26.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где стартует 15-й тур.

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Программа откроется 26 декабря сразу шестью поединками, участников снова ждёт интенсивный отрезок. Среди прочих субботних противостояний выделяется битва «Арсенала» и «Челси». Лондонское дерби начнётся в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Эмирейтс».



Выступление «канониров» в последнее время иначе как кошмаром не назовёшь. Последняя победа в АПЛ датируется началом ноября, то есть случилась почти два месяца назад. Хотя тогда получилось обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:0) только благодаря голу с пенальти. Всё остальное — сплошной ужас.



С тех пор в чемпионате Англии команда Микеля Артеты успела провести семь матчей, в пяти из которых проиграла. После 14-го тура, набрав всего 14 очков, находится на 15-м месте. Отставание от зоны вылета составляет всего лишь четыре пункта, поводов задуматься у руководства хватает. Впрочем, пока тренер продолжает работу.

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А в середине этой недели «Арсенал» вылетел из четвертьфинала Кубка лиги страны, дома проиграв «Манчестер Сити» с разгромным счётом 1:4. Подопечные Пепа Гвардиолы были лучше во всём: создали заметно больше моментов, чаще владели мячом и контролировали игру. Итог вполне закономерный.



«Челси» выбыл из Кубка лиги ещё в четвертом раунде, уступив в серии послематчевых пенальти «Тоттенхэму». То есть в середине недели не играл, получив дополнительный отдых. Поэтому синие наверняка получат некоторое преимущество в свежести. Всё же «канониров» потрепал ряд травм, ротация будет не такая большая.



При этом подопечные Фрэнка Лэмпарда в прошлом туре чемпионата Англии разгромили довольно крепкий «Вест Хэм Юнайтед» (3:0). Победа после двух подряд поражений важна с точки зрения психологии. Они вернулись в топ-5, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть пунктов, хотя преследователи дышат в спину.

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Впрочем, развить успех «аристократам» вполне по силам. «Арсенал», конечно, будет упираться, особенно на своём поле, всё-таки победа сейчас жизненно необходима. Однако на данный момент синие выглядят гораздо предпочтительнее.



Дело в том, что боеспособность «канониров» заметно снизилась. Пропускают они не так много, но с результативностью по-прежнему жесточайшие проблемы. Последний раз больше одного гола забивали ещё в четвёртом туре АПЛ, а за 10 игр в первенстве с тех пор отличились только четыре раза.



Оборона «Челси» одна из лучших в английской Премьер-лиге на данный момент, взломать такую будет непросто. Мы бы остановились на комбинированной ставке «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.74. Атакующий потенциал команды Лэмпарда высок, но «Арсенал» больше двух мячей в текущем сезоне пропускал только три раза.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» 26 декабря 2020 года

Конечно, «Арсенал» даст бой в предстоящем дерби, однако на многое рассчитывать будет трудно. С результативностью у «канониров» беда, да и поражений в последнее время много. «Челси» же преодолел неудачный отрезок, добыв разгромную победу в минувшем туре. Плюс преимущество в свежести, ведь синие не играли в Кубке лиги в середине недели. На наш взгляд, без очков подопечные Фрэнка Лэмпарда точно не останутся.



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.