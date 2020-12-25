Россия — США. Прогноз: Аскаров покажет класс американцам на МЧМ-2021, но не получит помощи

Сборная России пять лет не знает побед над американцами на МЧМ.

26 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — США. Встреча начнётся в 5:30 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Россия — США подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.60. Победу американцев эксперты оценивают в 2.55. Ничья в основное время идёт за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Россия U20 — США U20 26 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ-2021 Россия — США 26 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Гол на первой минуте идёт за 12.00, гол в пустые ворота — за 3.50.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Россия — США (26.12.2020)

Дождались! До Нового года осталось меньше недели, а это значит, что пришло время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Коронавирус не смог отменить турнир, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, а играть будут в “пузыре”, как в Кубке Стэнли — 2020.

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Эра Валерия Брагина в молодёжке подошла к концу. Он возглавлял команду целое десятилетие с перерывом в пару лет, когда работал в ЦСКА и второй сборной. Пост главного тренера достался Игорю Ларионову, который в прошлом году входил в штаб. В рамках подготовки триумфально съездили на Кубок Карьялы.

Три победы из трёх возможных, первое место на этапе Евротура. Играли с взрослыми соперниками, получалось здорово: старались действовать от себя, выходить из зоны только через пас, эпизодами устраивали отменную карусель в атаке. Времени на подготовку к МЧМ имелось достаточно, проблем с коронавирусом удалось избежать.

Календарь не даёт возможности раскачаться. Начинать предстоит со сборной США, которая считается главным соперником россиян на групповом этапе. Букмекеры вообще включают её в тройку фаворитов турнира. Сразу после сборных Канады и России. Пожалуй, это полностью оправдано.

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Даже после потери Ника Робертсона (“Торонто” не отпустил шустрого форварда) состав выглядит мощно. Отличная группа атаки, порядок на последнем рубеже. Сразу девять человек были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, так что с потенциалом здесь всё хорошо. В контрольном матче перед стартом турнира обыграли Финляндию со счётом 3:2.

Сборная России накануне уступила Канаде (0:1). Вполне могла победить при доле везения, моменты имелись. В то же время результат справедлив: “кленовые листья” выглядели лучше и создали больше, однако Ярослав Аскаров оказался слишком хорош. Единственную шайбу пропустили в третьем периоде после замены вратаря.

Результат значения не имеет. Качество хоккея довольно ожидаемо оказалось средненьким. Бросалось в глаза, что соперники находятся под нагрузками и ещё не подобрались к пику формы. За один-два дня вряд ли что-то глобально изменилось, потому лезть в исход не рискнём. Игра пойдёт на три результата.

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Удивительно другое. Букмекеры не сомневаются в высокой результативности, хотя не всё так просто. Контрольные встречи команд обошлись без града голов — забили три шайбы на двоих, пропустили столько же. Топ-матчи на старте крупных турниров довольно часто получаются близкими и сравнительно осторожными: сыгранности пока не хватает, форму набирают ближе к плей-офф, а в случае поражения шансы на первое место в группе резко падают.

Вратари у соперников в порядке, а главное — статистика очных встреч намекает на сдержанную результативность. В пяти из семи последних случаев было не больше пяти шайб, в двух оставшихся — шесть. 4:2 в четвертьфинале МЧМ-2018 с голом в пустые ворота и 4:3 Б в полуфинале МЧМ-2017.

Тотал меньше 6 шайбы за 1.55 выглядит надёжно, но коэффициент, конечно, скромноват. Мы бы выбирали между тоталом меньше 5.5 гола за 1.84 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27. Дело в том, что россияне в последнее время крайне неудачно играют со звёздно-полосатыми.

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Пять поражений подряд, лишь однажды забросили больше двух шайб. Предыдущая победа датирована аж январём 2016 года, прошло почти пять лет. Да и вообще в последние годы молодёжка часто начинала групповой этап невзрачно, раскачиваясь уже ближе к плей-офф.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Россия — США 26 декабря 2020 года

Букмекеры ждут высокой результативности, хотя в последние годы очные встречи обходятся без града голов. Вратари в порядке, а в контрольных матчах перед турниром обе команды выглядели тяжеловато на фоне нагрузок. Турнир только начинается, а выход на пик обычно случается ближе к плей-офф. Скорее всего, моментов будет не так много, дело ограничится четырьмя-пятью шайбами.

Ставка: США не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27.