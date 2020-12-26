«Витязь» — ЦСКА. Прогноз: Шалунов с Окуловым помогут «Спартаку» и «Северстали»

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.42, успех «Витязя» идёт за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА 27 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА 27 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» Подольск — ЦСКА Москва (27.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. Вот-вот наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство вернулось в строй.

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На воскресенье, 27 декабря, запланирован всего один матч. В 17:00 мск в Подольске «Витязь» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Взаимодействие клубов в последние годы выглядят примерно так: красно-синие проигрывают на предсезонном Кубке мэра Москвы, зато в официальных встречах редко допускают осечки.

Собственно, из десяти предыдущих поединков москвичи отдали ровно один. 3 октября 2019 года перебросали соперника в два с половиной раза (45:18), однако Александр Самонов тащил всё — 1:2. В остальных случаях проблем не возникало. В семи случаях из девяти уложились в 60 минут, дважды дожали в овертаймах.

Потому котировки букмекеров вопросов не вызывают. Есть и ещё один момент: подопечные Игоря Никитина сразу после паузы на Кубок Первого канала были вынуждены лететь в Санкт-Петербург. Они проиграли «армейское дерби» по буллитам (3:4 Б). Больше того — зацепиться за очки помогли лишь чудачества Магнуса Хелльберга.

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А два раза подряд ЦСКА проигрывает крайне редко. Отвечать на неудачи эта команда умеет. К тому же на восстановление и разбор полётов имелось аж 4,5 дня. Со СКА играли во вторник, в Подольск наведаются в воскресенье. Между прочим, петербуржцы после победы в очной встрече подобрались в турнирной таблице и теперь отстают всего на пять очков. Надо добавлять.

«Витязь» тем временем барахтается за пределами зоны плей-офф. Формально уступает «Йокериту» только по дополнительным показателям, но дважды уходившие на карантин финны имеют в запасе аж пять матчей. То есть ориентироваться нужно скорее на «Северсталь» и «Спартак», а те оторвались на три очка.

Проблемы с нестабильностью никуда не делись, даже дважды подряд показать хороший хоккей удаётся крайне редко. После перерыва вышли на лёд два раза. Выстояли с «Йокеритом» (2:1, Антон Тодыков совершил 52 сейва с 53 бросков), но безропотно уступили «Спартаку» (3:5). Хотя всё было на их стороне.

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Красно-белые играли два дня подряд, да ещё и остались из-за травм без целого ряда исполнителей основы. Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 18-й секунде. Не помогло — дальше смотрелись гораздо хуже и испытывали колоссальные проблемы с созиданием. Даже нормально войти в зону удавалось по праздникам.

Мы бы выбирали между П2 в первом периоде за 2.10 и ИТБ 3 гола ЦСКА за 1.67. Скорее всего, заведённые после неудачи в Санкт-Петербурге гости быстро создадут себе преимущество, а потом уверенно доведут дело до победы. Ждём тут чего-то в духе 4:1 или 4:2.

«Витязь» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 декабря 2020 года

«Витязь» крайне нестабилен и по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф. ЦСКА лидирует на Западе, проиграл предыдущий матч СКА по буллитам, да ещё и имел 4,5 дня на восстановление. То есть злость и свежесть должны быть, а разница в уровне исполнителей сделает всё остальное. Предпосылок для сенсации не видим.

Ставка: победа ЦСКА в первом периоде за 2.10.