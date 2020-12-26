«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси»

За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 9.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бром» 27 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» (27.12.2020)

Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. В Кубке лиги страны уже отгремели четвертьфиналы, некоторые команды получили на несколько дней отдыха больше, а некоторым пришлось попотеть. Пора возвращаться к чемпионату Англии, где добрались до 15-го тура.

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Программа завершится 27 декабря сразу четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье лидер первенства «Ливерпуль» будет принимать аутсайдера «Вест Бромвич Альбион». Встреча начнётся в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



В гостевом матче прошлого тура красная машина Юргена Клоппа проехалась катком по «Кристал Пэлас», забив семь безответных мячей. За 90 минут гости нанесли всего лишь 14 ударов по воротам, но залетело абсолютно всё. Уверенная победа закрепила команду на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.



Набрав 31 балл за 14 матчей в АПЛ, мерсисайдцы находятся в четырех пунктах от ближайшего преследователя — «Лестер Сити». Ещё один конкурент – «Манчестер Юнайтед» – отстаёт на пять очков, но имеет при этом игру в запасе. Впрочем, ход действующий чемпион Англии набрал приличный.

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Последнее и единственное поражение в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги случилось ещё в четвертом туре, когда «Ливерпуль» проиграл в гостях «Астон Вилле» со счётом 2:7. За 10 игр с тех пор банда Юргена Клоппа успела одержать шесть побед и скатать четыре ничьи.



Любопытно, что очки ливерпульцы теряли исключительно на выезде, статистика домашних матчей безупречная. В этом сезоне красные провели семь игр на своем поле, в которых набрали 21 балл из 21 возможного. При этом забили целых 20 голов, почти три штуки в среднем за игру. Гостей явно ждут долгие 90 минут.



Смена тренера «Вест Бромвичу» сходу помочь не смогла, в первом матче под руководством Сэма Эллардайса на своём поле разгромно уступили «Астон Вилле» (0:3). Разумеется, сказалось удаление капитана на 37-й минуте. Но гости открыли счёт уже на пятой минуте и в целом смотрелись интереснее.

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В турнирной таблице чемпионата Англии «дрозды» по-прежнему плетутся на 19-м месте с семью очками в активе. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет уже пять пунктов. Хуже выступает разве что «Шеффилд Юнайтед», который смог набрать лишь два балла за 14 туров.



Шансов на «Энфилде» у «Вест Брома» действительно мало. Помимо того, что ливерпульцы дома играют очень хорошо, в состав начинают потихоньку возвращаться игроки из лазарета. Например, в прошлом матче принимал участие Окслейд-Чемберлен, а теперь возобновили тренировки Тьяго Алькантара, Милнер и Шакири.



Мы бы проверили П1 с форой (-2) за коэффициент 1.71. Дело ещё в том, что «дрозды» в АПЛ пропустили практически больше всех, 29 мячей за 14 игр – действительно много. А забивают они редко, всего пять раз в 11 последних турах. Словом, ждём уверенной победы хозяев. Разгром вполне вероятен.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» 27 декабря 2020 года

«Вест Бромвич» сменил тренера, но пока что это не помогает, рассчитывать на очки на «Энфилде» очень тяжело. «Ливерпуль» у себя дома играет очень здорово — семь побед из семи возможных, при этом полный порядок с результативностью. Почти три гола в среднем за игру на своём поле. «Дрозды» пропускают очень много, так что сенсации не ждём.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.71.