«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола обойдутся без фокусов

3 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Челси» оценён букмекерами коэффициентом 3.03. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 3 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ман Сити» (3.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести.

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Дело подбирается к экватору. Программа 17-го тура продолжится в воскресенье, 3 января, тремя матчами. В 19:30 мск в Лондоне «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнёт выяснять отношения с «Манчестер Сити». Разумеется, это центральная битва тура, хотя состояние команд вызывает вопросы.



Результаты синих резко просели, хотя разрываться перед игрой на два фронта больше не требуется. В пяти последних поединках добыта всего одна победа. На своём поле разгромили «Вест Хэм» (3:0). Абсолютно по делу, «молотобойцы» обошлись без ударов в створ. И всё же оставались в седле до 78-й минуты, пока не пропустили второй гол.



Больше похвастаться нечем. Проиграли «Эвертону» (0:1), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (1:3). С «ирисками» и «волками» вполне заслуживали ничьей, а вот в лондонском дерби провалились. Похоже, рассчитывали обыграть «канониров» на одной ноге. Опомнились только при 0:3, когда было совсем поздно.

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А в заключительной встрече 2020 года поделили очки с «Астон Виллой» на своём поле (1:1). Игра выдалась примерно равной и вполне могла качнуться в обе стороны. Имелись нереализованные моменты, попадание в крестовину и гол из офсайда. Итог кажется вполне справедливым.



Вроде бы подопечные Фрэнка Лэмпарда по-прежнему находятся в топ-5, но это условность. Дело в том, что сразу шесть команд набрали по 26 очков. «Челси» идёт выше остальных только по дополнительным показателям. А отставание от лидеров уже заметное. Три пункта до «Эвертона» и «Лестера», семь — до «Ливерпуля» и «МЮ».



У «Манчестер Сити» есть проблемы с качеством футбола, зато результаты в порядке. Четыре победы и две ничьи в шести предыдущих турах. Забивают заметно меньше привычного, а вот пропустили на упомянутом отрезке всего однажды. С «Вест Бромвичем» (1:1) Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота. Бывает.

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«Горожане» входят в группу счастливых обладателей 26 очков, только имеют два матча в запасе. Проблемы тут совсем другие — коронавирус. Из-за вспышки эпидемии даже перенесли битву с «Эвертоном». На тренировочный процесс это практически не повлияло, однако на «Стэмфорд Бридж» не сыграют сразу пять человек.



У них выявлен COVID-19, пришлось сесть на карантин. То есть состав будет ослабленным. Понятно, что скамейка у Хосепа Гвардиолы внушительная, но пять футболистов основной обоймы — это солидно. Благо что Лэмпард в минувшем сезоне стабильно осложнял «Ман Сити» жизнь. После назначения в «Челси» он пересекался с Гвардиолой дважды.



Оба раза хозяин поля побеждал со счётом 2:1. В Манчестере лондонцы смотрелись недурно, даже открыли счёт. И всё же уступили. Зато на своём поле оказались гораздо конкретнее в атаке и вернули должок. С учётом непонятного состояния гостей, лезть в исход всё же не рискнём.

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А вот тотал меньше 3 мяча за 1.70 выглядит надёжно. «Манчестер Сити» сейчас практически не пропускает, пять последних игр в АПЛ оказались низовыми. «Челси» же просто не рискнёт раскрываться с таким соперником. Положение Фрэнка Лэмпарда в последние недели и так заметно ухудшилось.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 3 января 2021 года

Соперники испытывают серьёзные проблемы. У лондонцев они связаны исключительно с результатами — всего одна победа в пяти турах, семь очков отставания от лидеров. У «Манчестер Сити» сразу пять футболистов подхватили коронавирус и точно не смогут выйти на поле. Гости в последнее время исправно катают низы, а хозяева вряд ли рискнут раскрываться на фоне последних неудач. Возьмём ТМ 3 мяча за 1.70.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.70.