«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз: Сэм Эллардайс найдёт управу на доминирование Артеты

«Дрозды» всегда хорошо играли с лондонцами дома. А «Арсенал» сейчас далёк от оптимального состояния.

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Вест Бромвича» оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Арсенал» 2 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Арсенал» (2.12.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести.

«МЮ» — «Астон Вилла». Прогноз: Рашфорд, Погба и Грилиш закатят шоу во втором тайме Соперники хороши в атаке, но гораздо чаще забивают после перерыва.

Дело подбирается к экватору. Программа 17-го тура продолжится в субботу, 2 января, четырьмя матчами. Наиболее поздний стартует в 23:00 мск. «Вест Бромвич» на стадионе «Хоуторнс» сразится с «Арсеналом». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, хотя разница существенная.



У «дроздов» положение печальное. Всего восемь очков и 19-е место в АПЛ, хуже только несчастный «Шеффилд Юнайтед». Отставание от спасительной 17-й строчки достигло пяти баллов, а это уже заметная фора. Времени разбираться у Сэма Эллардайса нет, ведь график очень плотный.



Опытнейший специалист сменил на посту главного тренера Славена Билича в середине декабря. Позади три поединка. Нельзя сказать, что похвастаться совсем нечем. Ведь отобрать очки на «Энфилде» у «Ливерпуля» (1:1) — серьёзное достижение, прежде красные в родных стенах осечек не допускали.

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Вот только две оставшиеся встречи обернулись кошмаром. 0:3 от «Астон Виллы» и 0:5 от «Лидс Юнайтед». В первое случае остались вдесятером ещё до перерыва, но дотерпели до концовки. Два мяча пропустили после 84-й минуты, хотя в атаке не создали ровным счётом ничего. С «павлинами» получилось чувствительнее.



С одной стороны, соперник забил пять голов с семи попаданий в створ. С другой, ВБА практически не касался мяча. Получил четыре гола к перерыву, второй тайм превратился в формальность. Уровень исполнителей откровенно скромный, а уход на карантин из-за коронавируса даёт о себе знать. Некоторые футболисты явно далеки от оптимального состояния.



«Арсенал» вроде бы подал признаки жизни. После жуткого отрезка добыл две победы кряду. По делу обыграл «Челси» (3:1) и дожал «Брайтон» (1:0). С «чайками» пришлось понервничать: до перерыва выглядели совсем бледно, зато во втором тайме прибавили и создали несколько отличных моментов. Один из них использовали.

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Вновь разочаровал Обамеянг, хотя это уже дело привычное. «Канониры» забрались на 13 строчку, до топ-5 не хватает шести очков. Вроде бы шансы гостей выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. Во-первых, с закрытыми командами лондонцы в нынешнем сезоне постоянно мучаются. А ВБА раскрываться точно не станет.



Во-вторых, нестабильность никуда не делась, а «Вест Бромвич» при всех своих проблемах всегда готов использовать стандарт или убежать в контратаку. Сэм Эллардайс знает толк в противодействии командам, которые любят катать мяч без обострения. И третье — статистика очных встреч.



В шести предыдущих домашних матчах с «Арсеналом» «дрозды» проиграли лишь однажды. А более чем в один мяч они не уступали аж с марта 2009 года. Брать ли 1Х за 2.40 — дело вкуса, а вот Ф1 (+1) за 1.85 и тотал меньше 2.5 мяча за 2.06 смотрится нормально. Голы всё ещё даются подопечным Микеля Артеты с трудом, так что предпосылок к высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Арсенал» 2 января 2021 года

«Арсенал» добыл две победы подряд, хотя нестабильность и слабая форма лидеров никуда не делись. «Вест Бромвич» вообще находится в зоне вылета, однако Сэм Эллардайс умеет противодействовать командам, которые любят контролировать мяч в центре поля без обострения. Лондонцы исторически испытывают проблемы на стадионе «Хоуторнс». Похоже, тенденция продолжится.



Ставка: победа «Вест Бромвича» с форой (+1) за 1.85.