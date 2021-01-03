«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: первое место Клоппа и Салаха в АПЛ под угрозой

В декабре «святые» пропустили только три раза, а у чемпиона страны проблемы с выездами.

4 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 4.80. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч 17-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 4 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (04.01.2021)

Тернистый 2020 год закончился, но английская Премьер-лига по традиции продолжает радовать и в новогодние праздники. Календарь в 2021 году остаётся плотным, каждый лишний день отдыха на счету. После 17-го тура сразу же приступят к кубковым матчам, а АПЛ возьмёт небольшую передышку.

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Программа 17-го тура чемпионата Англии завершится 4 января единственным поединком. Лидер первенства «Ливерпуль» отправится в гости к крепкому «Саутгемптону». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.



«Святые» в последнее время сбавили темп, да и качество футбола просела. Не могут выиграть уже четыре тура подряд. Проигрывают редко, но за восемь предыдущих туров случилось всего две победы. Обе над аутсайдерами чемпионата Англии — «Брайтоном» (2:1) и «Шеффилдом» (3:0).



Нестабильная серия спустила команду Ральфа Хазенхюттля на девятую строчку. За 16 сыгранных матчей удалось набрать 26 очков. Конечно, отставание от ливерпульцев составляет всего семь пунктов, но конкурентов в верхней части таблицы хватает. При этом у некоторых есть по одной или по две игры в запасе.

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Подопечные Юргена Клоппа, соответственно, идут на первом месте в АПЛ, набрав 33 балла. Правда, потери очков со скромными соперниками уничтожили всю набранную фору. Ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед» набрал столько же очков и имеет запасной матч. Опасно.



Во многом виной тому неуверенные выступления «Ливерпуля» вдали от дома. В текущем сезоне действующий чемпион совершил восемь выездов, в которых пропустил 12 голов, а забил 16. Вроде бы неплохо, да только семь из числа забитых пришлись в ворота бедного «Кристал Пэлас» (7:0), тогда у гостей залетело практически всё.



Любопытно, что за семь последних игр на чужих стадионах мерсисайдцы одержали всего одну победу. Поражение тоже случилось только одно, с «Астон Виллой» (2:7), но очков было потеряно прилично. Причём соперники здесь были, мягко говоря, не самые крепкие. Среди прочих красным доставляли неудобства «Брайтон» (1:1), «Фулхэм» (1:1) и «Ньюкасл» (0:0).

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«Саутгемптон» в нынешнем сезоне дома играет не так плохо, четыре победы и одна ничья за восемь поединков. При этом получилось забить 13 мячей, а пропустить всего девять. Так что трудности «Ливерпулю» явно обеспечены.



Вряд ли, конечно, «святые» смогут обыграть действующего чемпиона страны с такой невнятной игрой в атаке. Всё-таки забили только один раз за четыре предыдущих тура. Но и команде Клоппа снова рассчитывать на 7:0 не стоит.



Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.87. Дело ещё и в том, что «Саутгемптон» пропустил только три раза за шесть игр в декабре. Альтернативный вариант – П1 с форой (+1) за 1.77. При доле везения хозяева вполне могут зацепить ничью.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 4 января 2021 года

«Ливерпуль» справедливо считается фаворитом поединка. Обороты «Саутгемптон» в последнее время заметно сбавил, в атаке мало что получается. Однако легко действующему чемпиону страны точно не будет. За декабрь «святые» пропустили только три раза, а ливерпульцы на выезде одержали всего две победы в сезоне АПЛ.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.