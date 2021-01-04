Канада — Россия. Прогноз на матч МЧМ-2021: судьба команды Ларионова в руках Аскарова

5 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Россия. Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех России идёт за 4.25, на ничью дают 5.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала МЧМ-2021 Канада — Россия 5 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — Россия 5 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.50, гол в пустые ворота — за 4.00.
Прогноз и анализ матча полуфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Россия (05.01.2021)
Хоккейная классика на МЧМ-2021 всё же состоится, пусть и в полуфинале. 5 января в 2:00 мск в Эдмонтоне на лёд арены «Роджерс Плэйс» выйдут сборные Канады и России. Команды встречались совсем недавно. 25 декабря в контрольном матче хозяева оказались сильнее со счётом 1:0.
Пожалуй, создали они тогда действительно побольше, но и у сборной России имелось несколько отличных моментов. Единственный гол состоялся уже в третьем периоде. Правда, на самом турнире команды выступают по-разному. У «кленовых листьев» полнейший порядок — пять побед из пяти возможных.
Разгрома избежали только словаки (3:1), в остальных случаях преимущество оказалось подавляющим. Финнов на групповом этапе разгромили со счётом 4:1, чехи в четвертьфинале получили 3:0. Про игры с Германией и Швейцарией даже говорить нечего — 26:2, пусть немцы и играли в 14 полевых хоккеистов.
Североамериканцы очень любят высокий прессинг и давление, но будут ли они включать его на максимальные обороты — вопрос. Атаки с ходу у подопечных Игоря Ларионова поставлены на поток: в позиционном нападении проблемы возникают даже со скромными оппонентами, а вот разобраться на пространстве и убежать готов практически каждый.
Полностью убирать прессинг канадцы точно не станут, это их фирменная черта и визитная карточка. Как и агрессивные дебюты, которые на МЧМ-2021 фактически поставлены на поток. Действующий чемпион успел пересечься на турнире с двумя серьёзными оппонентами — Финляндией и Чехией.
Статистика бросков в первом периоде против суоми выглядит неприлично — 17-1. Там фаворит натурально висел на чужих воротах и мог бы забросить три-четыре шайбы, если бы не геройства вратаря. С Чехией забили два гола ещё до исхода 12-й минуты, после чего выдохнули и перешли в режим экономии энергии.
У россиян с дебютами не так стабильно (впрочем, как и с игрой в целом): с США и Швецией вкатывались быстро, с Германией и Чехией мало создавали и часто ошибались. Похоже, работы у Ярослава Аскарова будет достаточно. Мотивированные канадцы опасны втройне, бросают они много и охотно, на пятак лезут смело.
О большом количество отскоков у Аскарова тренерский штаб канадцев наверняка сообщит хоккеистам. Следовательно, ждём пальбы при первой же возможности и постоянного давления на «пятачке». Ф1 (-2.5 броска) в первом периоде за 1.92 смотрится нормально. У сборной России будет шанс зацепиться, но всё упирается в надёжные действия голкипера.
Ставка посмелее — гол Канады в первые 10 минут, на него букмекеры дают отличный коэффициент 2.60. Пережить этот вихрь сразу после стартового вбрасывания будет непросто.
Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Канада — Россия 5 января 2021 года
Канада провела на МЧМ-2021 два матча с серьёзными соперниками. Финнов перестреляла в первом периоде со счётом 17:1, а чехам забросила две шайбы к исходу 12-й минуты. Агрессивные дебюты и высокий прессинг — визитная карточка «кленовых листьев», тем более в родных стенах. Возьмём победу хозяев по броскам в стартовые 20 минут с форой.
Ставка: победа России с форой (+1.5) за 1.76.
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