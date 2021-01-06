«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: Алексей Ковалёв убьёт шансы «снеговиков» на плей-офф КХЛ

Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «Куньлуня» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь» 7 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Сибирь» 7 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» Новосибирск (7.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступавшие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На четверг, 7 января запланированы сразу пять матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Мытищах «Куньлунь» сразится с «Сибирью». Соперники находятся на пределами зоны плей-офф в Восточной конференции. Амбиции хозяев изначально выглядели крайне скромно, а вот гости продолжают разочаровывать.

Всё по-прежнему валится из рук. В ситуации, когда нужно добавлять вне зависимости от обстоятельств, «снеговики» выдали три поражения в четырёх встречах. Обыграли только «Барыс» (3:1). 1:3 от «Салавата Юлаева» — это понятно. Но уже после новогодней паузы получили 0:3 в Нижнекамске и 2:3 в Ярославле.

Много пропускают в равных составах, испытывают серьёзные проблемы с созиданием. Разгромное поражение от замыкающего турнирную таблицу Востока «Нефтехимика» — большой удар. Ответить на него не смогли. Напрочь завалили дебют с «Локомотивом», получили две шайбы за шесть минут.

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Дальше понемногу разогнались, но очков не набрали. В третьем периоде «железнодорожники» действовали пассивно, вот только подопечные Николая Заварухина совершили всего шесть бросков за заключительные 20 минут. Перестановки в составе не помогли, положение стало критическим.

Сейчас новосибирцы располагаются на девятой строчке Востока. До «Барыса» аж семь очков, да только клуб из Казахстана имеет четыре игры в запасе. То есть ориентироваться нужно на «Торпедо», которое успело оторваться на 10 пунктов. При двухочковой системе это очень много, право на ошибку фактически потеряно.

«Куньлунь» зимой выглядит вполне недурно. Ни о какой борьбе за зону плей-офф не может быть и речи, однако в восьми из десяти предыдущих поединков набирали очки. В том числе с ЦСКА, «Торпедо», минским «Динамо», «Барысом», «Трактором» и «Авангардом». Более чем солидный список.

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В основное время уступили всё тому же «Авангарду» (1:5, интрига жила до 58-й минуты) и «Северстали» (2:4). С череповчанами едва не ушли с 0:3 — атаковали бодро, задорно. Перебросали «сталеваров» в полтора раза, 44:29. Так что считать «драконов» подарком сейчас точно нельзя.

В нынешнем сезоне соперники успели перечься два раза. Победитель определялся на тоненького, хозяин льда неизменно брал верх. В Новосибирске было 5:4 с шестью шайбами в заключительном периоде, в Мытищах хватило одного гола. Главным героем стал Дмитрий Шикин, совершивший 47 сейвов.

Вроде бы состав у «Сибири» покрепче, да и очки им сейчас нужнее. Вот только качество хоккея в последнее время категорически не впечатляет. Конкретики в атаке не хватает, единоборства часто проигрывают, в обороне ошибаются. Мы бы выбирали между «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 1.77 и 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.02.

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У «снеговиков» наблюдаются проблемы психологического характера, а «Куньлунь» просто играет в своё удовольствие. Реальных турнирных задач нет, давление минимально. Потому свои две-три шайбы подопечные Алексея Ковалёва исправно находят.

«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2021 года

«Куньлунь» к концу 2020 года набрал крепкий ход. Без очков остался лишь в двух из десяти последних поединках. О борьбе за зону плей-офф речи не идёт, но с последнего места в таблице уверенно ушли. «Сибирь» много ошибается и всерьёз рискует завершить сезон в феврале. Ждём примерно равную игру, в которой дело закончится со счётом 2:2 или 3:2 в любую из сторон.

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.77.