«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду пора вернуться в борьбу за скудетто

6 января состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.
Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус» 6 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» (5.01.2021)
Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. В итальянской Серии А отдыхали полторы недели, пришёл черёд 16-го тура.
Все 10 матчей снова упакованы в один день — среда, 6 января. Наиболее поздний стартует в 22:45 мск. «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Ювентусом». Разумеется, это центральная игра всего тура. Вывеска изумительная. Причём впервые за долгое время с интригой тут полнейший порядок.
Правда, в дело может вмешаться коронавирус. Его подхватили как минимум два футболиста туринцев — Алекс Сандро и Хуан Куадрадо. А клуб даже отложил выезд в Милан, поскольку опасается, что вирусом заразились другие футболисты.
Россонери допустили пару осечек в середине декабря, но тут же взяли себя в руки. Предыдущее поражение на внутренней арене состоялось ещё до пандемии, сейчас команда идёт на серии из трёх побед. А самое главное — заслуженно сохраняет чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
37 очков в 15 поединках — график мощный. Подобный темп выдерживает только «Интер», который отстаёт всего на один пункт. Остальные находятся далеко: у «Ромы» 30 баллов, у «Наполи» и «Ювентуса» — по 27. Правда, у неаполитанцев и туринцев есть по игре в запасе, после отмены технической победы туринцев они сыграют между собой.
Сразу заметим, что Златана Ибрагимовича по-прежнему не будет. Могучий швед продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Также в лазарете находятся Исмаэль Беннасер, Маттео Габбиа и Алексис Салемакерс. Впрочем, подопечные Стефано Пиоли поддерживают высочайшую эффективность атаки.
Во всех 15 матчах сезона Серии они забивали как минимум два раза — сумасшедший показатель. Правда, впереди серьёзное испытание. «Ювентус» под руководством Андреа Пирло не отличается стабильностью и очень часто допускает осечки, что и привело к существенному отставанию. Но индивидуальное мастерство никуда не делось.
Новогодняя пауза наверняка позволила футболистам перезагрузиться. Кроме того, в кой-то веки имелось достаточно времени на тренировочный процесс, ведь в первой части сезона из-за жуткого календаря было совсем не до этого. В воскресенье туринцы раздавили на своём поле «Удинезе» — 4:1 с дублем Криштиану Роналду.
Запрягали долго, зато дальше разогнались на славу. Букмекеры отдают действующему чемпиону Италии преимущество, несмотря на статус гостей. «Ювентус» уступил «Милану» лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч. Было это в июле, когда красно-чёрные отыгрались с 0:2 и взяли верх (4:2). Ибрагимович оформил гол и пас, после чего «старая синьора» поплыла.
Вопрос в том, насколько готовы подопечные Стефано Пиоли к такому сопернику без Златана. Туринцы очень злы и мотивированы. Стабильного футбола они не показывают, зато с индивидуальным мастерством и настроем сейчас, похоже, полный порядок. Первое желание при виде линии букмекеров — проверить «обе забьют — нет» за 2.43.
Значимость поединка крайне велика. В случае поражения шансы «Ювентуса» на очередное скудетто резко уменьшатся, потому действовать придётся осмотрительно. Между прочим, лишь в трёх из восьми последних очных встреч голы забивались в обе стороны. Но есть и вариант попроще.
На П2 с нулевой форой дают крепкий коэффициент 1.86. В случае ничьей произойдёт возврат. Логика простая: состав у «Ювентуса» крепче, а мотивация запредельная. Если не взять сейчас три очка, права на ошибку практически не останется. Так что ждём от Криштиану Роналду с партнёрами максимума.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» 6 января 2021 года
Положение у «Ювентуса» непростое — отставание от «Милана» составляет 10 очков, это много даже при игре в запасе. Нужно побеждать, иначе шансы на скудетто станут совсем скромными. Цена ошибки велика, потому соперники наверняка будут действовать осторожнее. Проверим «обе забьют — нет» за 2.43.
Ставка: обе забьют — нет за 2.43.
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