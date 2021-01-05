«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду пора вернуться в борьбу за скудетто

Туринцы отстают от «Милана» на 10 очков, зато у лидера Серии А не будет Ибрагимовича.

6 января состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус» 6 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» (5.01.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. В итальянской Серии А отдыхали полторы недели, пришёл черёд 16-го тура.

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Все 10 матчей снова упакованы в один день — среда, 6 января. Наиболее поздний стартует в 22:45 мск. «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Ювентусом». Разумеется, это центральная игра всего тура. Вывеска изумительная. Причём впервые за долгое время с интригой тут полнейший порядок.

Правда, в дело может вмешаться коронавирус. Его подхватили как минимум два футболиста туринцев — Алекс Сандро и Хуан Куадрадо. А клуб даже отложил выезд в Милан, поскольку опасается, что вирусом заразились другие футболисты.

Россонери допустили пару осечек в середине декабря, но тут же взяли себя в руки. Предыдущее поражение на внутренней арене состоялось ещё до пандемии, сейчас команда идёт на серии из трёх побед. А самое главное — заслуженно сохраняет чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.



37 очков в 15 поединках — график мощный. Подобный темп выдерживает только «Интер», который отстаёт всего на один пункт. Остальные находятся далеко: у «Ромы» 30 баллов, у «Наполи» и «Ювентуса» — по 27. Правда, у неаполитанцев и туринцев есть по игре в запасе, после отмены технической победы туринцев они сыграют между собой.

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Сразу заметим, что Златана Ибрагимовича по-прежнему не будет. Могучий швед продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Также в лазарете находятся Исмаэль Беннасер, Маттео Габбиа и Алексис Салемакерс. Впрочем, подопечные Стефано Пиоли поддерживают высочайшую эффективность атаки.



Во всех 15 матчах сезона Серии они забивали как минимум два раза — сумасшедший показатель. Правда, впереди серьёзное испытание. «Ювентус» под руководством Андреа Пирло не отличается стабильностью и очень часто допускает осечки, что и привело к существенному отставанию. Но индивидуальное мастерство никуда не делось.



Новогодняя пауза наверняка позволила футболистам перезагрузиться. Кроме того, в кой-то веки имелось достаточно времени на тренировочный процесс, ведь в первой части сезона из-за жуткого календаря было совсем не до этого. В воскресенье туринцы раздавили на своём поле «Удинезе» — 4:1 с дублем Криштиану Роналду.

«Ювентус» больше не фаворит в Италии! Скудетто разыграют в Милане Андреа Пирло в чемпионской гонке, но пока ему не помогает даже Криштиану Роналду.

Запрягали долго, зато дальше разогнались на славу. Букмекеры отдают действующему чемпиону Италии преимущество, несмотря на статус гостей. «Ювентус» уступил «Милану» лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч. Было это в июле, когда красно-чёрные отыгрались с 0:2 и взяли верх (4:2). Ибрагимович оформил гол и пас, после чего «старая синьора» поплыла.



Вопрос в том, насколько готовы подопечные Стефано Пиоли к такому сопернику без Златана. Туринцы очень злы и мотивированы. Стабильного футбола они не показывают, зато с индивидуальным мастерством и настроем сейчас, похоже, полный порядок. Первое желание при виде линии букмекеров — проверить «обе забьют — нет» за 2.43.



Значимость поединка крайне велика. В случае поражения шансы «Ювентуса» на очередное скудетто резко уменьшатся, потому действовать придётся осмотрительно. Между прочим, лишь в трёх из восьми последних очных встреч голы забивались в обе стороны. Но есть и вариант попроще.

Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру «Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

На П2 с нулевой форой дают крепкий коэффициент 1.86. В случае ничьей произойдёт возврат. Логика простая: состав у «Ювентуса» крепче, а мотивация запредельная. Если не взять сейчас три очка, права на ошибку практически не останется. Так что ждём от Криштиану Роналду с партнёрами максимума.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» 6 января 2021 года

Положение у «Ювентуса» непростое — отставание от «Милана» составляет 10 очков, это много даже при игре в запасе. Нужно побеждать, иначе шансы на скудетто станут совсем скромными. Цена ошибки велика, потому соперники наверняка будут действовать осторожнее. Проверим «обе забьют — нет» за 2.43.



Ставка: обе забьют — нет за 2.43.