«Милан» — «Торино». Прогноз: Пиоли, Тео Эрнандес и Доннарумма сохранят лидерство в Серии А

9 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех туринцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Торино» 9 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Милан» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Торино» (09.01.2020)

Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших новогодних пауз, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.

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Программа 17-го тура чемпионата Италии откроется 9 января тремя поединками. Среди прочих в субботу лидер первенства «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет одного из аутсайдеров «Торино». Начало – в 22:45 мск. Календарь любопытный — выпал второй подряд соперник из Турина. С первым не сложилось, хотя было близко.



После 16 туров миланцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 37 баллов. Ближайший преследователь «Интер» тоже совершил осечку и всё ещё отстаёт на один пункт. Следом идут «Рома» и «Ювентус», которые пока далековато, но у действующего чемпиона есть игра в запасе.



В прошлом туре чёрно-белые нанесли первое поражение команде Стефано Пиоли на внутренней арене после начала пандемии. «Россонери» принимали «Юве» и уступили со счётом 1:3, хотя даже создали чуть больше моментов. Помешал голкипер гостей Войцех Щенсны, совершивший целый ряд важных спасений.

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До этого «Милан» справлялся без своего лидера Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы, но в прошлой игре его всё же не хватало. Швед в ближайшее время должен вернуться на поле, хотя торопиться с возвращением опытнейшего футболиста не стоит. Благо что поединок с другим коллективом из Турина должен быть попроще предыдущего.



«Торино» начал набирать форму, не проигрывает уже четыре тура. Причём тут среди соперников попадались даже такие крепкие клубы как «Наполи» (1:1) и «Верона» (1:1). Однако в целом положение туринцев оставляет желать лучшего.



После 16-го тура «быки» находятся рядом с зоной вылета, а именно – на 17-м месте. Всего 12 очков в копилке, причём опережать «Парму» удаётся лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. При этом ещё один аутсайдер «Дженоа» отстаёт всего на один пункт.

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«Торино» очень много пропускает в нынешнем сезоне. Больше него за 16 игр из сетки вытащил только один клуб, который идёт на последнем месте: у «Кротоне» сразу 38 пропущенных мячей, что на пять больше, чем у туринцев. Миланцы же стабильно забивают даже без Ибрагимовича.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.90. «Милану» сейчас крайне важно снова набрать три очка, чтобы сохранить первое место в чемпионате Италии. Да и статистика личных встреч на его стороне.



Дело в том, что за 14 лет «россонери» проиграли «Торино» всего лишь два раза. При этом за восемь последних домашних матчей с туринцами красно-чёрные одержали шесть побед и забили 14 мячей. Скучного футбола явно не предвидится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Торино» 9 января 2021 года

«Милан» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии А, для сохранения первой строчки необходимо сразу же вернуться в победную колею. «Торино» – вполне подходящий соперник. Во-первых, туринцы очень часто пропускают, а, во-вторых, они ещё ни разу не обыгрывали миланцев на выезде за 14 лет.



Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.