«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Лукаку и Мхитарян сделают подарок любителям Серии А

10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.99. Успех миланцев оценён экспертами в 2.45. А ставки на ничью принимаются за 3.86.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» 10 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Рома» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Интер» (10.01.2021)
Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших пауз и набрали ход, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.
Программа 17-го тура чемпионата Италии продолжится 10 января сразу шестью поединками. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва «Ромы» и миланского «Интера». Матч стартует в 14:30 мск и пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
Встречи между римлянами и миланцами в последнее время получаются, как правило, интересными. В восьми из девяти предыдущих очных игр заходила ставка «обе забьют». На данный момент есть все основания полагать, что тенденция продолжит развиваться.
Соперники набрали приличный ход в итальянской Серии А. С точки зрения статистики, это самые горячие команды Серии А на данный момент. Ведь только им удалось одержать пять побед за шесть последних туров. Правда, обе команды потерпели по одному поражению на этом промежутке.
«Рома» уступила в 13-м туре «Аталанте» на выезде с разгромным счётом 1:4, хотя забила первой. А «Интер» проиграл в прошлом туре на выезде нестабильной «Сампдории» (1:2), не забив с пенальти в начале матча. И тем самым упустил возможность возглавить гонку за скудетто.
Зато в остальных пяти случаях жёлто-красные забили 15 мячей, а пропустили пять, четыре раза пробив букмекерский «верх». У чёрно-синих на один забитый мяч меньше, но пропущенных столько же. При этом ставка «тотал больше 2.5 мяча» тоже заходила четырежды.
В турнирной таблице чемпионата Италии оппоненты идут рядышком. Миланцы заняли вторую строчку, набрав 36 баллов, а римляне идут следом, отставая на три пункта. Строго говоря, обе команды вполне устроит ничья. Положение устойчивое, потеря очков с мощным соперником не станет большой проблемой.
В пользу ставки на ничью говорит и статистика личных встреч. Дело в том, что практически три года противники не могут выявить победителя в очных противостояниях. За это время они встретились пять раз и скатали пять ничьих. Сейчас за такой исход букмекеры дают увесистый коэффициент 3.86, вполне можно подумать.
Также интересным вариантом выглядит комбинированная ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.77. Составы у «Ромы» и «Интера» ожидаются боевые, большинство лидеров находятся в обойме. Очередного яркого матча просто не избежать.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» 10 января 2021 года
Как правило, встречи между «Ромой» и «Интером» в последнее время получаются интересными. На этот раз яркого футбола тоже не избежать. Соперники находятся в рабочей форме, много забивают и исправно пропускают. Они находятся в тройке лидеров и имеют право на ошибку. Ждём голы и веселье!
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
- 9 января 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 8 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00