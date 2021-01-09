«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Лукаку и Мхитарян сделают подарок любителям Серии А

10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.99. Успех миланцев оценён экспертами в 2.45. А ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» 10 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Рома» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Интер» (10.01.2021)

Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших пауз и набрали ход, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.

«Милан» — «Торино». Прогноз: Пиоли, Тео Эрнандес и Доннарумма сохранят лидерство в Серии А За восемь последних домашних игр с «Торино» красно-чёрные одержали шесть побед.

Программа 17-го тура чемпионата Италии продолжится 10 января сразу шестью поединками. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва «Ромы» и миланского «Интера». Матч стартует в 14:30 мск и пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.



Встречи между римлянами и миланцами в последнее время получаются, как правило, интересными. В восьми из девяти предыдущих очных игр заходила ставка «обе забьют». На данный момент есть все основания полагать, что тенденция продолжит развиваться.



Соперники набрали приличный ход в итальянской Серии А. С точки зрения статистики, это самые горячие команды Серии А на данный момент. Ведь только им удалось одержать пять побед за шесть последних туров. Правда, обе команды потерпели по одному поражению на этом промежутке.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Артета и Ляказетт триумфально начнут защиту титула За 15 последних очных противостояний с лондонцами «Ньюкасл» потерпел 14 поражений. Жуть.

«Рома» уступила в 13-м туре «Аталанте» на выезде с разгромным счётом 1:4, хотя забила первой. А «Интер» проиграл в прошлом туре на выезде нестабильной «Сампдории» (1:2), не забив с пенальти в начале матча. И тем самым упустил возможность возглавить гонку за скудетто.



Зато в остальных пяти случаях жёлто-красные забили 15 мячей, а пропустили пять, четыре раза пробив букмекерский «верх». У чёрно-синих на один забитый мяч меньше, но пропущенных столько же. При этом ставка «тотал больше 2.5 мяча» тоже заходила четырежды.



В турнирной таблице чемпионата Италии оппоненты идут рядышком. Миланцы заняли вторую строчку, набрав 36 баллов, а римляне идут следом, отставая на три пункта. Строго говоря, обе команды вполне устроит ничья. Положение устойчивое, потеря очков с мощным соперником не станет большой проблемой.

«Осасуна» — «Реал». Прогноз: Азар, Бензема и Модрич продолжат приятную традицию в Ла Лиге Мадридцы выиграли семь последних матчей у «Осасуны» с разницей как минимум в два мяча.

В пользу ставки на ничью говорит и статистика личных встреч. Дело в том, что практически три года противники не могут выявить победителя в очных противостояниях. За это время они встретились пять раз и скатали пять ничьих. Сейчас за такой исход букмекеры дают увесистый коэффициент 3.86, вполне можно подумать.



Также интересным вариантом выглядит комбинированная ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.77. Составы у «Ромы» и «Интера» ожидаются боевые, большинство лидеров находятся в обойме. Очередного яркого матча просто не избежать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» 10 января 2021 года

Как правило, встречи между «Ромой» и «Интером» в последнее время получаются интересными. На этот раз яркого футбола тоже не избежать. Соперники находятся в рабочей форме, много забивают и исправно пропускают. Они находятся в тройке лидеров и имеют право на ошибку. Ждём голы и веселье!



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.