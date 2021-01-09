«Торпедо» — «Трактор». Прогноз: Гатиятулин найдёт слова после тяжёлого поражения в Казани

Челябинцы проиграли четыре раза подряд, нижегородцы после паузы тоже не впечатляют.

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Трактор». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Трактора» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Трактор» 10 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Трактор» 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Трактор» Челябинск (10.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы и Мареза на «Этихаде» «Бирмингем» не впечатляет даже в Чемпионшипе, где идёт рядом с зоной вылета.

На воскресенье, 10 января, запланированы сразу семь матчей. В 17:30 мск в Нижнем Новгороде «Торпедо» начнёт выяснять отношения с «Трактором». С интригой тут полный порядок, ведь речь идёт о битве прямых конкурентов. На данный момент их разделяет всего одно очко.

Челябинцы ещё совсем недавно входили в число лидеров Восточной конференции, однако ближе к зиме результаты просели. Былая стабильность пропала, пропускать стали гораздо чаще. Сейчас вообще идут на серии из четырёх поражений. Ничего подобного в нынешнем сезоне прежде не случалось.

Сперва не хватило сил на выездную серию, которую закрыли поражениями от «Куньлуня» (3:4) и «Авангарда» (3:5). Уже после новогодних каникул уступили «Спартаку» (2:6) и «Ак Барсу» (2:3 Б). Неудачи получились разными. Где-то случался натуральный провал, где-то чудили судьи. В Казани подопечные Анвара Гатиятулина выглядели здорово.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: уфимцы подложат свинью непобедимым казанцам У подопечных Дмитрия Квартальнова 10 побед подряд. Испортить такую серию соседу всегда приятно.

Собственно, до победы не дотерпели совсем чуть-чуть. Вели с разницей в две шайбы до 56-й минуты, после чего схватили два удаления за 36 секунд. В формате «3 на 5» пропустили, затем «Ак Барс» снял вратаря и сравнял счёт. В серии буллитов не повезло, не помогла даже замена Ивана Федотова на Романа Вилла.

Теперь «мишки» располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы очень далеко, а вот начиная с третьей позиции плотность сумасшедшая. Разница между третьей и восьмой строчкой составляет всего шесть пунктов. А ведь восьмым идёт «Барыс», у которого имеется пара игр в запасе.

«Торпедо» находится на седьмом месте: 50 очков, 44 матча. После январской паузы дела идут так себе. Добыли трудовую победу над «Сочи» (5:2). Несмотря на счёт, пришлось повозиться. Затем едва дотерпели до овертайма с «Нефтехимиком» (0:1 ОТ), а на десерт проиграли «Металлургу» (2:3). Решающую шайбу получили за 98 секунд до сирены.

«Челси» — «Моркам». Прогноз: Лэмпард разберётся с клубом из 4-го дивизиона в Кубке Англии Лондонцы сейчас не в той ситуации, чтобы делить турниры на важные и не очень.

На стороне нижегородцев два козыря. Свой лёд и лишний день отдыха. В нынешнем сезоне соперники обменялись домашними победами: 4:1 в Челябинске, 2:0 в Нижнем Новгороде. Подопечные Дэвида Немировски в последних играх смотрятся так себе. «Трактор» в Татарстане понравился, но хватит ли сил и эмоций после такого поражения — вопрос.

В принципе, можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 4.50. Коэффициент прекрасный. Результат устроит обе стороны, ведь очки нужны позарез. Кроме того, команды не расходились миром уже шесть поединков кряду, хотя по общему уровню вполне сопоставимы. Ставка попроще — тотал меньше 5 шайб за 1.79.

Тут логика следующая. Битва прямых конкурентов при плотной турнирной таблице — это повышенная цена ошибки. Команды постараются действовать аккуратнее. Благо что лишь в одной из семи предыдущих очных встреч забивалось более пяти голов.

«Торпедо» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 января 2021 года

Обе команды в последнее время просели. У «Трактора» четыре поражения подряд, «Торпедо» после новогодней паузы выглядит тяжеловато. Речь о битве прямых конкурентов, так что рисковать лишний раз никто не станет. На таком фоне любопытно проверить ничью за 4.50. Соперники не расходились миром на протяжении шести поединков, хотя находятся на сопоставимом уровне. Может, пора?

Ставка: ничья за 4.50.