«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: уфимцы подложат свинью непобедимым казанцам

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «СЮ» идёт за 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (10.01.2021)

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На воскресенье, 10 января, запланированы сразу семь матчей. Выбор богатый, но пройти мимо пары встреч невозможно. В 14:30 мск в Уфе выяснять отношения начнут «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Нас ждёт третье «зелёное дерби» в сезоне. Два предыдущих закончились разгромами, а ещё одно состоится 18 февраля.

Итак, предыдущие поединки с одинаковым счётом 4:1 забрали казанцы. Важно учитывать несколько деталей. Первая — оба раза играли в Татарстане. Вторая — в октябре уфимцы вышли фактически вторым составом, поскольку в тот момент их накрыла волна коронавируса. И третья — в обоих случаях они достойно сопротивлялись.

В сентябре забили первыми, но дальше стали хватать удаления. Затратили большое количество сил на меньшинство, подсели, пропустили две шайбы в середине третьего периода. В октябре тоже отдали заключительную 20-минутку. Получили на этом отрезке три гола. Заключительный — в пустые ворота.

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Букмекеры отдают заметное преимущество подопечным Дмитрия Квартальнова. Те действительно в последнее время набрали страшный ход. 21 победа в 24 матчах, на указанном отрезке проигрывали только «Авангарду» (дважды) и «Трактору». Больше того — лишь дважды взяли верх за пределами основного времени.

Неудивительно, что при столь мощном графике конкуренты заметно отстали. Сейчас зелёные возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, опережая «Авангард» на восемь очков. Все остальные в борьбу за первую строчку уже вряд ли вмешаются. Замыкающий тройку «Металлург» отстаёт на 13 пунктов.

И вроде бы ставить против такого «Ак Барса» практически нереально. Но есть несколько важных деталей. Первая: в «зелёном дерби» огромное значение имеет свой лёд. В 14 предыдущих поединках хозяин как минимум набирал очки. 12 побед и два поражения за пределами основного времени.

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Вторая: «Салават Юлаев» отдыхал аж с 5 января, а вот казанцы накануне затратили огромное количество сил в битве с «Трактором». Проигрывали со счётом 0:2 вплоть до 56-й минуты, чудом спаслись и добились своего в серии буллитов (3:2 Б). 2,5 бонусных суток на восстановление — весомый козырь.

Третья: подопечные Томи Лямся имеют внушительное количество проблем и не отличаются стабильностью, но на своём льду с мощными соперниками в подавляющем большинстве случаев цепляются до последнего. Собственно, во вторник вырвали ничью в основное время у «Авангарда» (5:6 ОТ). Могли бы добиться большего, если б не жуткое меньшинство.

Словом, шансы у хозяев тут будут. Лидеры отдохнули и готовы неплохо, болельщики помогут. Надо только поменьше удаляться. На 1Х дают нестыдный коэффициент 1.67, ставка посмелее — 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.30. Меньше четырёх шайб за 13 последних «зелёных дерби» забрасывалось лишь однажды.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 января 2021 года

«Ак Барс» очень хорош и страшен, но в «зелёном дерби» хозяин льда набирает очки на протяжении 14 матчей. Кроме того, «Салават Юлаев» отдыхал с 5 января, а казанцы в пятницу дошли до серии буллитов с «Трактором» и отдали много сил. На наш взгляд, благодаря преимуществу в свежести хозяева дадут бой лидеру Востока.

Ставка: «Салават» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.30.