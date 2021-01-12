«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз: «Ливерпулю» и «МЮ» пора нервничать. Гвардиола рядом

13 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 16.75. А ставки на ничью принимаются за 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 13 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон» (13.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли кубковые матчи, а уже пора приниматься за Премьер-лигу. Такими темпами добрались до 18-го тура, программа которого продолжится 13 января поединком «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион», начало – в 21:00 мск.

«Хольштайн» — «Бавария». Прогноз: чемпион Германии отведёт душу на клубе второй Бундеслиги Накануне мюнхенцы проиграли «Боруссии» М, но всё же остались лидером Бундеслиги.

Хосепу Гвардиоле и его команде оказалась нипочём повторная вспышка коронавируса. Именитый испанский тренер сумел без номинального нападающего деморализовать лондонский «Челси» в АПЛ (3:1) и выбить из полуфинала Кубка лиги соседа «Манчестер Юнайтед» (2:0), также сыграв экспериментальным составом.



Ну а на десерт – уверенный проход скромного «Бирмингем Сити» в Кубке Англии, там забили три мяча уже к 33-й минуте (3:0). Теперь «горожанам» предстоит встретиться в 1/16 финала турнира со скромнейшим «Челтенхэмом», который выступает в четвёртом дивизионе и вряд ли станет проблемой.



Сам «Манчестер Сити» находится в топ-5 АПЛ, набрав 29 очков. Отставание от «Ливерпуля» и «МЮ» не больше четырёх пунктов, но при этом у голубых есть сразу два матча в запасе: с «Астон Виллой» и «Эвертоном». Хотя плотность верхней части таблицы до сих пор невероятно высокая, конкуренты не дремлют.

«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: Ковальчук поможет «Трактору», «Автомобилисту» и «Барысу» Нижегородцы забрались в топ-5 Восточной конференции и постараются развить успех.

Впрочем, у горожан есть отличная возможность укрепить своё положение в пятёрке и приблизиться к лидерам. «Брайтон» продолжает бороться за выживание. В последнее время проигрывает не так часто, только три неудачи за 10 предыдущих туров. Однако рассчитывать на очки в Манчестере будет трудно.



В матче Кубка Англии «чайки» на выезде с трудом прошли клуб из Второй лиги – четвёртого по силе дивизиона страны. «Ньюпорт Каунти» вынудил гостей даже играть дополнительное время, а затем пробивать послематчевую серию пенальти. Сенсации не получилось, но понервничать Грэму Поттеру пришлось изрядно.



В английской Премьер-лиге под руководством англичанина команда идёт на пограничном 17-м месте, набрав за 17 игр 14 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Фулхэма» составляет три пункта, но у лондонцев есть сразу две игры в запасе. Так что положение «Брайтона» не из приятных.

«Бёрнли» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш сбросят Клоппа с первого места АПЛ В среднем на выезде в нынешнем сезоне чемпионата Англии манкунианцы забивают по три мяча.

В предстоящем поединке мы бы не стали ждать сенсации, «Манчестер Сити» набрал отличную форму. Последнее поражение датируется концом ноября прошлого года, то есть случилось почти два месяца назад. При этом в обороне полнейший порядок.



За это время «горожане» успели провести 13 матчей во всех турнирах. Получилось одержать 10 побед и пропустить каких-то три мяча. Результат просто сумасшедший. На таком фоне можно подумать над П1 всухую за вполне рабочий коэффициент 1.84. На «Этихаде» у скромного «Брайтона» действительно маловато шансов.



Дело тут ещё и в том, что в состав «Манчестера» потихоньку возвращаются игроки после болезни. «Чайки» же продолжают мириться с кадровыми потерями. Например, участие лидеров атаки Дэнни Уэлбека и Адама Лалланы в предстоящем поединке под вопросом, а без них Грэму Поттеру будет совсем туго.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 13 января 2021 года

«Манчестер Сити» сейчас хорош, даже повторная вспышка коронавируса не помеха. Благо что коснулась она по большей части резервистов. «Брайтон» в последнее время проигрывает не так часто, но рассчитывать на очки в Манчестере будет крайне трудно. Список отсутствующих всё больше и больше, а у «горожан» лучшая оборона в АПЛ. Сенсации не ждём.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.84.