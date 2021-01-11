«Бёрнли» — «МЮ». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш сбросят Клоппа с первого места АПЛ

12 января состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех клуба из Бёрнли оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» (12.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли кубковые матчи, а уже пора приниматься за АПЛ, где стартует 18-й тур. Календарь невероятно плотный, приходится находить время и на игры, которые были перенесены по ходу сезона.

«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: дивный разгром «Ак Барса» в дерби аукнется уфимцам Для «Сибири» плей-офф уже начался, а зелёные оставили много эмоций и сил накануне.

Поединок 1-го тура «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» должен был состояться ещё в середине сентября 2020 года, однако перекочевал на середину января из-за участия гостей в плей-офф Лиги Европы. Встреча начнётся в 23:15 мск и пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Соперники набрали неплохой темп в первенстве, скучно явно не будет.



«Бордовые» в 1/32 финала Кубка Англии на своём поле со скрипом прошли соперника из Первой лиги – третьего по значимости дивизиона страны. «Милтон Кинс Донс» открыл счёт и неплохо держался. Однако на четвёртой добавленной к основному времени минуте хозяева сравняли счёт и довели дело до серии пенальти, где оказались точнее.



Налаживаются дела у команды Шона Дайча и в АПЛ. Кризисный стартовый отрезок позади, всего лишь двумя поражениями в девяти предыдущих турах можно даже гордиться. При этом в остальных семи случаях добыли четыре победы и пропустили только два раза, хотя соперники оказались не из робкого десятка.

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ответит на 3:7. Казахи попадут под горячую руку В воскресенье казанцы прервали 10-матчевую победную серию, разгромно уступив в Уфе.

Удачная серия вывела «Бёрнли» из зоны вылета. Сейчас у клуба из одноимённого города 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и 16 баллов в активе. Отрыв от ближайшего преследователя «Брайтона» составляет два пункта, но есть ещё две игры в запасе, одна из которых как раз с «МЮ».



Манкунианцам пришлось играть как в Кубке лиги, так и в Кубке страны. Из полуфинала Кубка лиги они вылетели, уступив «Манчестер Сити» (0:2). Зато третий раунд Кубка Англии удалось преодолеть, обыграв «Уотфорд» (1:0). Оба результата по делу, хотя «красные дьяволы» в обоих случаях смотрелись неплохо.



Вообще, подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали приличный ход в последнее время. Глубина и качество «скамейки» позволяет норвежскому специалисту успешно вести борьбу сразу на нескольких фронтах. За девять предыдущих игр во всех турнирах его команда потерпела всего одно поражение – как раз от «горожан».

«Милан» — «Торино». Прогноз: Ибрагимовичу и Пиоли не до Кубка Италии. Скудетто важнее Тренерский штаб россонери наверняка побережёт лидеров и выставит экспериментальный состав.

Беспроигрышная же серия в АПЛ длится уже 10 туров. За это время «Манчестер Юнайтед» набрал 26 из 30 возможных очков, что позволило забраться на вторую строчку в турнирной таблице. Любопытно, что лидирующий «Ливерпуль» находится выше только по дополнительным показателям. Фактически даже ничья с «Бёрнли» поднимет «МЮ» на первое место.



Хорошую форму «бордовых» нельзя не замечать, но им будет трудно что-то противопоставить красным даже на своём поле. Манкунианцы за семь выездов в текущем сезоне чемпионата Англии одержали шесть побед и забили 21 гол. Сумасшедшие показатели.



Так что мы бы проверили П2 с форой (-1) за коэффициент 1.77. Дело ещё и в том, что за пять выездов в Бёрнли «МЮ» одержал четыре победы, ни разу не пропустив. С составом у Сульшера порядок, а потому, на наш взгляд, он сумеет возглавить турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «МЮ» 12 января 2021 года

«Бёрнли» набрал хорошую форму в АПЛ, не принимать это во внимание нельзя. Однако «МЮ» на выезде играет очень мощно в нынешнем сезоне, забивая в среднем по три мяча. Тем более мотивация серьёзная — победа выведет на первое место, этот факт наверняка придаст футболистам импульс. На наш взгляд, команда Сульшера сможет возглавить турнирную таблицу.



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.77.