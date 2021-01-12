«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: Ковальчук поможет «Трактору», «Автомобилисту» и «Барысу»

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.52, успех «Торпедо» идёт за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 13 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 13 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

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Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На среду, 13 января, запланированы всего три матча. Наиболее ранний стартует в 17:00 мск в Балашихе, где «Авангард» сразится с «Торпедо». Соперники выступают в одной конференции, но в нынешнем сезоне ещё не пересекались. Предыдущая официальная встреча датирована сентябрём 2019 года, с тех пор прошло аж 16 месяцев.

Обе команды чувствуют себя комфортно. Омичи занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 44 поединках. Отставание от «Ак Барса» составляет шесть пунктов, шансы зацепиться ещё имеются. Идущий третьим «Салават» находится в шести баллах при одной «лишней» игре.

Завершение 2020 года получилось непростым, зато в январе пошло веселее. В Минске проиграли в овертайме (3:4 ОТ), а дальше добыли три победы подряд. В Уфе досталось «Салавату Юлаеву» (6:5 ОТ): зелёные боролись до последнего, однако жуткие действия в меньшинстве перевесили.

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После возвращения в Балашиху обыграли «Северсталь» (4:3) и «Металлург» (4:2). В обоих случаях пришлось понервничать, соперники снимали вратаря и вполне могли уйти в дополнительное время. Череповчане не забили, а «лисы» имели достаточно моментов в третьем периоде, но в концовке ничего не создали и получили в пустые ворота.

«Торпедо» в январе вроде бы выглядит тяжеловато, зато очки набирает исправно. В основное время проиграли только «Металлургу» (2:3), да и там могли зацепиться. Разгромили «Сочи» (5:2), достояли до буллитов с «Нефтехимиком» (0:1 Б) и выдержали натиск «Трактора» (3:2). Не смутила даже ошибка Никиты Серебрякова, который взял себя в руки и третий период отработал как надо.

Нижегородцы закрепились в зоне плей-офф. 52 очка в 45 матчах. Плотность в этой части турнирной таблицы Восточной конференции невероятная: разница между третьей и восьмой строчкой составляет всего семь баллов. При этом замыкающий топ-8 «Барыс» провёл на три-четыре игры меньше остальных.

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Букмекеры отдают заметное предпочтение «ястребам», что вполне логично. Состав у них мощнее, плюс свой лёд. Пусть и без болельщиков на трибунах. Кроме того, «Авангард» имел бонусные сутки на восстановление, поскольку игра против «Металлурга» состоялась 9 января. Проблем со свежестью возникнуть не должно.

«Торпедо» любит и умеет биться с фаворитами, хотя очки набирает довольно редко. Логично выглядит ставка П1 + обе забьют за 1.97. Свой гол-два гости наверняка оформят, у них есть одна из лучших троек КХЛ. А вот к защите вопросов больше. Альтернатива — тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

Соперники играют в атаку и обладают хорошей скоростью, время на отдых у них имелось. Да и турнирное положение позволяет действовать смелее. Раз так, темп должен получиться высоким. Потому ждём тут чего-то в духе 3:2 или 4:2, вратарям скучно не будет.

«Авангард» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 января 2021 года

«Торпедо» в порядке: уверенно входит в зону плей-офф и смотрится ничуть не хуже «Автомобилиста», «Трактора» или «Металлурга». Атака у нижегородцев хороша, ведущее звено вообще можно считать одним из лучших в КХЛ. В то же время состав у «Авангарда» мощнее и глубже, плюс свой лёд и лишний день отдыха. Ждём довольно весёлого хоккея, при котором индивидуальное мастерство омичей перевесит.

Ставка: победа «Авангарда» и обе забьют за 1.97.