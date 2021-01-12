«ПСЖ» — «Марсель». Прогноз: Неймар принесёт Почеттино первый трофей во Франции

13 января состоится матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 8.00.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Марсель» 13 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Марсель» 13 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00.
Анализ и прогноз матча за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» (13.01.2021)
Футбольный сезон добрался до середины января. Четыре из пяти ведущих европейских лиг вернулись с небольших новогодних каникул и набрали ход, а в Англии играли без пауз и в плотном графике. Во Франции пришло время матча за Суперкубок. Обычно его проводят летом, но у коронавируса на этот счёт оказались свои планы.
В минувшем сезоне «ПСЖ» оформил внутренний требл: выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Кубок лиги, который с нынешнего сезона упразднили. Потому Суперкубок страны будет оспаривать с «Марселем». Тот в финалы Кубков не выходил, зато занимал второе место в Лиге 1 на момент приостановки первенства.
Встреча пройдёт в Лансе на стадионе «Феликс Болар» 13 января, начало — в 23:00 мск. Новый главный тренер Маурисио Почеттино, недавно сменивший Томаса Тухеля, получает уникальную возможность взять первый трофей в новом клубе уже в своём третьем матче.
Пока под руководством аргентинца парижане сыграли дважды. Скатали ничью на выезде с «Сент-Этьеном» (1:1) при довольно бледном качестве футбола, а затем на своём поле разгромили «Брест» со счётом 3:0. Имели внушительное преимущество, однако всё равно пришлось понервничать.
Гости оставались в игре вплоть до 81-й минуты. Затем отличились Мауро Икарди и Пабло Сарабия, вопросы отпали. Впрочем, нужно делать скидку на скромный уровень оппонента. «Брест» — середняк Лиги 1, не претендующий на попадание в еврокубки. «Марсель», конечно, обладает куда более серьёзным составом.
Подопечные Андре Виллаш-Боаша в последний месяц выглядят совсем слабо. Вроде бы провал в Лиге чемпионов остался позади, после него календарь выровнялся. Но результаты просели. В пяти предыдущих турах чемпионата Франции добыта всего одна победа. Над крепким «Монпелье» (3:1) благодаря двум голам в концовке.
Больше похвастать нечем. В гостях проиграли «Ренну» и «Анже» с одинаковым счётом 1:2, а также скатали ничьи с «Реймсом» (1:1) и «Дижоном» (0:0). После чего откатились на шестое место в Лиге 1. До топ-4 один балл, до третьего места — семь. Единственное оправдание — две игры в запасе.
Кадровых потерь у южан немного — нет Моргана Сансона и Джордана Амави. Проблема в другом — у парижан возвращается Неймар, накануне возобновивший тренировки в общей группе. Бразилец пропустил чуть больше месяца. После такого простоя он вряд ли находится в оптимальном состоянии. И всё же это козырь для Почеттино.
Таким образом, проблемы остались только с защитной линией. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на Кимпембе, Берната и Керера. Вроде бы возникает соблазн поставить на голы в обе стороны, вот только ставка «обе забьют» доезжала лишь в одной из шести предыдущих очных встреч. Для коэффициента 1.71 проходимость так себе.
Учитывая печальное состояние «Марселя», шансы парижан кажутся заметно выше. Они могут валять дурака в проходных матчах на внутренней арене, но тут на кону трофей. Тем более первый для нового тренера. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 гола за 2.30 и комбинированной ставкой П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.
«ПСЖ» сейчас не в лучшей форме, а Неймар вряд ли готов на все 90 минут. Потому предпосылок для разгрома не видим. Ждём чего-то в духе 3:1 или 2:0.
Прогноз и ставки на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Марсель» 13 января 2021 года
«ПСЖ» выглядит не лучшим образом, а Неймар только-только вернулся в общую группу и вряд ли готов на все 90 минут. То есть много парижане не забьют, но победу наверняка заберут. Ведь «Марсель» сейчас смотрится так себе — всего одна победа в пяти последних турах. А для Почеттино это шанс взять первый трофей во Франции.
Ставка: победа «ПСЖ» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.
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